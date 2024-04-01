​三星表示需要通过生成式AI升级重新定义其语音助手Bixby

划重点: - 💬 三星考虑将生成式人工智能技术应用于其语音助手 Bixby，以增强设备吸引力。 - 📱 Bixby 自2017年推出以来，一直是三星设备的核心工具，但缺乏像 ChatGPT 等生成式 AI 的功能。 - 🤖 三星计划通过加入生成式 AI 功能提升 Bixby，实现更自然的对话和更智能的界面，为用户提供更好的体验。

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:三星表示，他们可能会将生成式人工智能技术应用于其语音助手 Bixby，这是该公司一名高管告诉 CNBC 的。Bixby 于2017年随三星 Galaxy S8智能手机推出。该软件提供了多项功能，包括实时翻译或餐厅推荐。然而，语音助手通常较少具备对话功能，而是依赖用户提问并获取答案。

随着 OpenAI 的 ChatGPT 及其竞争对手的出现，聊天机器人现在更加先进，能够处理更复杂的查询。这些新一代聊天机器人是生成式 AI 的例子，允许用户提出问题后生成文本、图片，甚至视频形式的回应。

Bixby 覆盖了三星的各类设备，从智能手机和智能手表到家用电器。该公司认为它是用户控制家中设备的关键工具。迄今为止，Bixby 还没有 ChatGPT 的功能。类似许多智能手机制造商，三星希望为其设备注入更先进的 AI 功能。该公司还推出了 Galaxy AI 和最新的 S24系列智能手机的新功能。这包括一项选项，让用户在屏幕上圈出某物并在谷歌上搜索，而无需切换应用程序。这家科技巨头正致力于通过 Bixby 提升其人工智能。

三星移动业务执行副总裁 Won-joon Choi 在上个月接受 CNBC 采访时表示:“到目前为止，Bixby 一直是三星的核心语音助手，不仅适用于移动设备，还适用于电视和数字家电。因此，迄今为止，它一直是核心语音助手。”Choi 还表示:“随着生成式 AI 和 LLM（大型语言模型）技术的出现，我认为我们必须重新定义 Bixby 的角色，使其能够配备生成式 AI，并在未来变得更加智能。” 他补充说，这将 “实现更自然的对话，并设计一个支持三星产品生态系统的界面”。

Choi 并没有给出 Bixby 可能获得生成式 AI 功能的时间表，但表示三星正在 “努力工作” 以实现这一目标。三星对该技术的关注正值投资者关注苹果将在生成式 AI 方面提供何种功能。苹果宣布将于6月举办其年度开发者大会 WWDC，届时公司有望在产品各方面介绍一些 AI 功能。

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