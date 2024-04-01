孟子3-13B大模型正式开源

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:澜舟科技近日宣布，其研发的孟子3-13B大模型正式开源，并向学术研究领域全面开放，同时支持免费商用。这一轻量化大模型在多项基准测试中展现了优异的性能，特别是在参数量20B以内的模型中，其中英文语言能力尤为突出，数学和编程能力也位于行业前列。

孟子3-13B大模型基于Llama架构，经过高达3T Tokens的数据集训练，该数据集包括网页、百科、社交、媒体、新闻以及高质量的开源数据集。模型在万亿tokens上进行了多语言语料的继续训练，使其中文能力得到显著提升，同时也具备了强大的多语言处理能力。

项目地址:https://github.com/Langboat/Mengzi3

为了便于用户快速部署和使用，澜舟科技提供了简单的两步操作。首先，用户需要进行环境配置，通过pip命令安装必要的依赖。随后，用户可以通过提供的代码快速开始使用模型，进行基础的交互推理。此外，澜舟科技还提供了样例代码和模型微调的相关文件和代码，以便用户根据自己的需求进行定制和优化。

澜舟科技的选择背后有着明确的商业考量。公司专注于服务ToB场景，并在实践中发现，ToB场景中使用频率最高的大模型参数量集中在10B-100B之间。从投资回报率角度出发，这一参数规模范围的模型既能满足场景需求，又具有高性价比。因此，澜舟科技致力于在这一参数规模范围内打造优质的行业大模型。

孟子3-13B大模型的开源，是澜舟科技在大模型领域的又一重要里程碑。去年3月，澜舟科技发布了孟子GPT V1（MChat），今年1月，孟子大模型GPT V2对公众开放。现在，感兴趣的用户可以通过GitHub、HuggingFace、ModelScope和Wisemodel等平台体验和使用孟子3-13B大模型。

随着孟子3-13B大模型的开源，澜舟科技进一步巩固了其在AI大模型行业的领先地位，并为学术研究和商业应用提供了强大的支持。这一举措无疑将推动大模型技术的发展和应用，为AI产业的进步贡献力量。

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