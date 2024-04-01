Kimi平替？最神秘国产大模型团队阶跃星辰冒泡 一出手就是两个王炸！

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:国内基础大模型创业公司阶跃星辰近日正式亮相，由微软前全球副总裁姜大昕创立。该公司专注于多模态融合和Scaling Law，已经开发出千亿参数的ToC产品，并在万亿模型研发上取得显著进展。阶跃星辰的产品包括两款面向C端市场的应用:跃问和冒泡鸭，均已全面开放使用。

跃问产品入口:https://top.aibase.com/tool/yuewen

跃问是一款聊天类应用，定位为个人效率助手，能够进行基本问答、联网信息检索、文件处理以及多模态理解。在测试中，跃问展现了出色的性能，不仅能够全面对比ChatGPT和Claude的不同，还能准确检索到最新的科技进展，如马斯克脑机接口公司的重大事件。

此外，跃问还能处理复杂的逻辑推理任务，如图片转表格和净增长率计算，且在多模态理解上表现出色。目前，跃问免费开放使用，无需担心使用限制或模型过载问题。

冒泡鸭产品入口:https://top.aibase.com/tool/maopaoyaai

冒泡鸭则是一个AI开放世界平台，提供丰富的智能对话体和互动游戏。用户可以与这些智能体进行有趣的对话，探索剧情互动游戏，甚至自己创建新的对话体。冒泡鸭有app版和web版，官方提供了详细的上手文档，确保用户能够轻松上手。

阶跃星辰背后的“灵魂”是两款千亿参数大模型，即Step-1千亿参数语言大模型和Step-1V千亿参数多模态大模型。Step-1V大模型在多模态理解方面表现突出，能够精准描述和理解图像和视频中的信息，并进行内容创作、逻辑推理等任务。在“司南”多模态模型评测榜单中，Step-1V位列第一，性能与GPT-4V相当。

姜大昕对大模型的发展充满信心，他认为千亿参数的GPT-3.5模型是一个分水岭，而万亿参数模型的培训需要巨大的算力、系统、数据和算法支持。阶跃星辰在这方面有着丰富的经验和资源，团队成员在AI领域有着深厚的背景和实战经验。

阶跃星辰的团队由150多人组成，核心成员包括姜大昕、焦斌星和朱亦博，他们在AI领域有着丰富的研究和实践经验。姜大昕曾表示，他不希望只是在时代的风中凌乱，而是要积极参与到AI技术的发展中去。

最近，跃问还上线了一个新功能“一图读懂”，用户可以上传文档，跃问将一键生成解析重点的长图文，这是之前ChatBot未提供的功能，为用户提供了全新的体验。

（举报）