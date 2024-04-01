OpenAI和微软将投资1000亿美元建设全球的数据中心

划重点: - 💰 OpenAI 与微软合作，计划投资1000亿美元建设全球最大数据中心，用于发展人工智能技术。 - 💻 数据中心将配备超级计算机，用于研发人工通用智能（AGI）。 - 🚀 项目 “Stargate” 是一个五阶段的人工智能基础设施建设计划，预计2026年推出 OpenAI 超级计算机，总成本达100亿美元。

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:ChatGPT 的背后开发者OpenAI ，计划与微软公司合作投资100亿美元建设全球最大数据中心。这个计划旨在开发人工通用智能（AGI）技术，并将配备一个超级计算机。

根据《The Information》的消息，两家公司的管理层正在进行一个名为 “Stargate” 的项目，旨在建立一个配备特殊 AI 芯片的数据中心，用于提供 OpenAI 的服务。这个计划的核心是一个超级计算机，将拥有数百万台专门设计的服务器芯片，用于支持 OpenAI 的 AI 模型。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据报道，OpenAI 和微软计划建造一个初始成本为1000亿美元的数据中心，未来可能会进行重大投资以确保足够的 AI 计算能力。“这是构建 AGI 的一个必要步骤，” 数据中心运营商 Digital Realty Trust Inc. 的首席技术官（CTO）Chris Sharp 表示。“(这笔投资)按照当前标准可能看似难以想象的庞大，但一旦超级计算机真正建成，就不会显得那么夸张了。”

Stargate 项目是一个五阶段的人工智能基础设施建设计划的一部分。OpenAI 和微软目前正在第三阶段中间阶段，计划在2026年的第四阶段推出 OpenAI 超级计算机，成本为100亿美元。

据报道，第四和第五阶段的成本中将有相当大一部分与购买 AI 芯片相关。建造一个价值1000亿美元的数据中心将需要数百万个半导体，尽管 Nvidia 公司的 AI 芯片，如图形处理单元（GPUs），很可能是候选，但微软也可能使用自己的 AI 芯片。SK 海力士和三星电子的高带宽内存（HBM）需求也将与 GPU 一同增加。对于用于 AI 服务器的英特尔或 Arm 架构的 CPU 的需求也将大幅增加。

“我们始终在规划下一代基础设施创新，以扩大 AI 能力，” 微软一位发言人在回应路透社的请求时表示。OpenAI 还在周五发布了 Voice Engine，这是一个学习人类语音并生成模仿声音的 AI 工具。OpenAI 在其博客上分享了 Voice Engine 的初步实验结果，显示它可以使用15秒的语音样本生成类似原始说话者的声音。然而，考虑到这个 AI 工具的潜在风险，公司将仔细考虑是否全面发布它。

（举报）