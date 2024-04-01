AI视频生成神器 PixVerse:保持角色一致性、百变场景

划重点: ⭐ 视频生成神器 PixVerse 推出新功能，实现角色一致性换背景 ⭐ 网友展示生成效果，角色面部基本一致且背景丰富 ⭐ PixVerse 工具简单易用，帮助用户快速制作动态视频

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:最近，视频生成神器 PixVerse 推出了新功能，让用户能够实现角色一致性换背景，解决了 AI 生成效果不一致的问题。网友展示了生成效果，角色面部基本一致，背景丰富生动。PixVerse 工具简单易用，用户只需上传图片即可快速制作动态视频。该工具的一致性成为其「杀招」，受到广泛关注。

PixVerse 的新功能让用户能够输入一张图，得到相应的动态视频结果。在示例中，生成的角色面部基本一致，丰富的背景元素让生成结果更加生动。有用户 展示了他的生成效果，对比输入和生成结果可以看到一致性的表现。工具使用简单，只需三步即可完成制作，让用户能够轻松换背景，制作新作品。

除了角色 - 视频功能，PixVerse 还具有基于文字生成视频的功能。用户在 PixVerse 的 Discord 频道中可以选择不同选项来调整生成方向，甚至可以选择不同的天气背景。工具性能在某些方面已经达到了 Pika 的水平，甚至超越了它们。在激烈竞争的生成式 AI 赛道中，每个工具都在寻求自己的突破之路，而 PixVerse 的突破点在于保持一致性。

随着 AI 视频生成技术的发展，PixVerse 的新功能为用户带来了更多可能性。用户只需尝试并探索，才能抓住技术潮流，不断创新。期待未来 AI 技术的发展，为各行业带来更多可能性。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/pixverse

（举报）