周鸿祎：小米汽车为什么叫SU7？AI搜索给出答案

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:周鸿祎近日对小米汽车命名为SU7进行了深入的剖析，不仅将BBA、特斯拉等品牌纳入考量，还给出了自己对车型命名的独到见解。

他首先指出，汽车命名并非随意之举，而是需要遵循一定的规则和逻辑。在这一点上，他特别强调了字母加数字的命名方式，认为这种方式既好记又好卖。小米汽车选择SU7作为车型名称，正是遵循了这一市场规律。

周鸿祎进一步解释了这种命名方式背后的逻辑。他以奔驰、宝马、奥迪等知名品牌为例，指出这些品牌都采用了字母加数字的命名方式，而且数字越大通常代表车型越高级。这种命名方式已经在汽车厂商和消费者之间形成了一种默契和共识。

周鸿祎用AI搜索了一下小米汽车SU7的命名解析，AI给出的解释是S代表SpeedUItra，Speed是速度的意思，Ultra是超级的意思，整体是超高速的意思，体现了小米汽车的高性能，而数字7则被视为吉利的象征，符合大多数消费者的心理预期。

同时，他也对小米的营销能力表示赞赏，认为这也是小米能够在激烈的市场竞争中脱颖而出的重要原因之一。

最后，周鸿祎总结道，虽然技术创新是汽车行业的核心驱动力，但在命名这样的细节上，也需要入乡随俗，遵循市场的规则和习惯。只有这样，才能更好地满足消费者的需求，赢得市场的认可。

值得一提的是，周鸿祎之所以对汽车命名如此关注，是因为他的360战略投资了哪吒汽车，并成为了其大股东。这也从侧面反映出，随着科技的不断进步和跨界融合的加速推进，汽车行业正迎来更多的创新机会和挑战。

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