小米SU7创始版第二轮追加开售 非创始版用户可转单

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:3月31日晚，雷军再次引爆车迷热情，他宣布，由于在小米SU7创始版的首轮定购过程中，系统成功识别并拦截了部分异常及黄牛订单，因此决定启动第二轮惊喜追加销售。

雷军透露，第二轮销售将采用定金制，定金高达20000元，且一旦下定，订单将被锁定，无法退款或退单，以此确保购车的决心和诚意。而那些已经预定了非创始版的用户，也有机会参与本轮开售，只要下定成功，他们的原有订单将自动转为创始版。

小米SU7创始版不仅是一款车，更是一种信仰和荣誉的象征。车身上增加的两处限定金属字标Founders Edition以及限定专属编号铭牌，都彰显了其独特的身份。此外，附送的创始版专属礼盒更是精心准备，内含创始版证书、专属编号以及限定专属的雷军签名蓝牙钥匙。

在配置上，小米SU7标准创始版和Max创始版都提供了丰富的豪华配置。标准创始版免费标配冰箱、豪华音响25扬声器以及Nappa真皮座椅，定价与标准版保持一致，为21.59万元。而Max创始版则在标准创始版的基础上，增加了20英寸轮毂轮胎，并提供多种颜色选择，包括海湾蓝、雅灰、橄榄绿、霞光紫、流星蓝、寒武岩灰以及熔岩橙，定价与Max版相同，为29.99万元。

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