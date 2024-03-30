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雷军回复张颂文：准备了一辆小米SU7 喜欢哪种颜色

2024-03-30 19:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今日下午，小米创始人雷军在微博上掀起了一股热潮，他宣布为小米代言人张颂文准备了一辆全新的小米SU7，并询问他喜欢哪种颜色。这一暖心之举迅速引发了网友们的热烈讨论，大家纷纷点赞，称赞雷军细心周到。

据了解，小米SU7系列作为小米汽车首款车型，共有三个版本可供选择。标准版起价为21.59万，Pro版起价为24.59万，而顶配的Max版起价则为29.99万。这款车型凭借其出色的性能和配置，自发布以来便引发了极高的关注度，并频频登上微博热搜榜。

特别是顶配的Max版，它以其高性价比赢得了消费者的青睐。该版本配备了495kW双电机四驱系统，零百加速时间仅需2.78秒，展现出惊人的动力性能。同时，它还搭载了宁德101度麒麟电池和准800V高压碳化硅平台，最大电压高达871V，为驾驶者提供了更为稳定和高效的能量供应。

小米SU7的上市更是刷新了行业记录。据官方数据显示，在上市24小时内，SU7已经大定了88898台，这一成绩足以证明其强大的市场吸引力和消费者对其的高度认可。

不仅如此，发布会结束后，蔚来创始人李斌也表达了对小米SU7的高度评价。他坦言，小米SU7的出色表现使得他们乐道品牌的定价都变得困难起来。这一评价无疑进一步彰显了小米SU7在市场上的强大竞争力。

雷军为张颂文准备了一辆小米SU7 网友赞“雷总贴心”

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