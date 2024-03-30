比亚迪为“宾利打人事件”劝架者奖励20万 送终身免费维修保养

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:在深圳总部，比亚迪近日举行了一场特殊的颁奖仪式，旨在表彰在“宾利打人事件”中勇敢站出来的车主——孙子见律师。这位车主的见义勇为行为，赢得了比亚迪品牌及公关处总经理李云飞的高度赞赏。

李云飞亲自为孙律师颁发了税后20万元的奖金，并赠送了一张终身免费维修保养卡。这一举动不仅是对孙律师个人英勇行为的肯定，也体现了比亚迪对车主见义勇为行为的支持和鼓励。

据了解，“宾利打人事件”发生在2月22日，当时一段相关视频在网络上广泛传播。视频中，一名宾利司机对他人实施暴力行为。然而，就在这一关键时刻，孙子见律师从自己的比亚迪汉车型中走下，勇敢地进行劝阻，成功阻止了施暴者的进一步行动。

在颁奖仪式上，李云飞表示，比亚迪将继续对车主的见义勇为行为进行表彰和奖励。他强调，这种正义的行为应该得到社会的广泛认可和尊重。

此外，李云飞还透露，比亚迪正在考虑设立“比亚迪车主正能量及见义勇为奖”，旨在进一步鼓励车主们积极传递正能量，勇于见义勇为。该奖项将对正能量及见义勇为车主给予5-20万元的奖励，以表彰他们的英勇行为。

此次颁奖仪式不仅彰显了比亚迪对车主的关爱和支持，也传递了企业积极履行社会责任的价值观。相信在比亚迪的引领下，更多的车主将勇于担当、见义勇为，共同营造一个和谐、安全的社会环境。

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