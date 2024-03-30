小米汽车SU7上市24小时大定88898台

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:小米汽车官方宣布，其新款车型SU7 在上市短短 24 小时内，便创下了惊人的大定成绩，成功突破 88898 台！这一令人瞩目的销售表现，无疑证明了小米汽车的市场竞争力和消费者的高度认可。

为了满足不同消费者的需求，小米SU7 提供了三种车型选择。其中，标准版售价为21. 59 万元，Pro版本售价为24. 59 万元，而顶配的Max版本售价为29. 99 万元。这样的价格区间，使得小米SU7 在市场中具备了极高的性价比。

现在，消费者可以通过多种渠道订购小米SU7。无论是通过小米汽车App、小米汽车微信小程序，还是前往全国 29 个城市的小米汽车零售门店，都能轻松实现购车梦想。而且，小米汽车SU7 在上市即交付，让消费者无需等待就能拥有这款心仪的座驾。

值得一提的是，小米汽车还为创始版用户提供了超快的交付服务。最快在 4 月 3 日，创始版用户就能收到心仪的小米SU7。而标准版及Max版、Pro版则分别在 4 月底和 5 月底交付，让消费者能够尽快享受到小米汽车的智能出行体验。

为了回馈广大消费者的支持，小米汽车还为在 4 月 30 日前大定的用户准备了一系列丰厚的福利。这些福利包括价值不等的小米智驾Pro和小米智驾Max、车载智能冰箱、豪华音响、Nappa真皮坐椅、电动尾翼、 20 英寸梅花轮毂以及米其林Pilot Sport EV轮胎等。这些福利的总额视选购车型有所差异，最高优惠甚至超过了 6 万元！

如此诱人的价格和福利，让小米汽车SU7 成为了市场上的一大热门。如果你也对这款车型感兴趣，不妨赶快行动起来，抓住这次难得的购车机会吧！小米汽车SU7，21. 59 万元起，你定了没？

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