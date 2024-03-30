罗永浩说小米威武：小米汽车很可能上演良币驱逐劣币

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:小米汽车首款力作小米SU7震撼登场，迅速成为汽车界的新宠，就连知名人士罗永浩也在微博发声，对小米SU7赞不绝口。

罗永浩在微博上直言不讳:“小米SU7，各种补贴后价格接近20万，这足以将同价位的许多油车、杂牌电车以及智能不足的电车逐出市场。”他对小米汽车的市场潜力表示乐观，并预言小米继颠覆平价手机市场后，有望在大众消费车市场再次上演良币驱逐劣币的壮丽篇章。

罗永浩进一步强调:“服务广大消费者的企业，无疑是最伟大的企业。小米，你威武!”他对小米SU7的上市表示高度认可，认为其足以淘汰同价位的大部分竞争对手。

小米SU7此次推出了SU7标准版、SU7Pro和SU7Max三种版本，定价分别为21.59万元、24.59万元和29.99万元，展现出了强大的市场竞争力。

在新车发布后的采访中，小米CEO雷军透露了定价背后的故事。他原本设定的定价是22.9万元起，顶配版更是高达35万元。然而，随着车市的降价潮，他们不得不重新考虑定价策略。

雷军表示:“我们决定以最大的诚意来定价，标准版比Model3低了3万元，而MAX版则定在了29.9万元。”他坚信，小米SU7不仅是一款50万以内外观出众、驾驶体验优秀、智能化程度高的轿车，更是一款高品质的选择。

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