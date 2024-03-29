阿里通义千问开源Qwen1.5-MoE-A2.7B模型

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:通义千问团队推出了 Qwen 系列的首个 MoE 模型，命名为 Qwen1.5-MoE-A2.7B。这个模型只有27亿个激活参数，但性能却与当前最先进的70亿参数模型相媲美。与 Qwen1.5-7B 相比，Qwen1.5-MoE-A2.7B 只有20亿个非嵌入参数，大约是原模型大小的三分之一。此外，相较于 Qwen1.5-7B，Qwen1.5-MoE-A2.7B 的训练成本降低了75%，推理速度提升了1.74倍。

Qwen1.5-MoE 模型采用了特别设计的 MoE 架构。与传统 MoE 方法不同的是，Qwen1.5-MoE 使用了64个 finegrained experts，并引入了新的 routing 机制 DeepSeek-MoE 和 DBRX。这种 finegrained experts 设计的目的是在不增加参数数量的情况下生成更多 expert。Qwen1.5-MoE 模型在训练成本和推理效率方面表现出色，性能接近最先进的7B 模型。

Qwen1.5-MoE-A2.7B 模型拥有14.3亿激活参数和2亿非嵌入参数，训练成本降低了75%。在实验中，使用单个 NVIDIA A100-80G GPU 测试时，Qwen1.5-MoE-A2.7B 的推理速度提高了约1.74倍。Qwen1.5-MoE 模型已在 ModelScope 社区开源，可直接下载使用。

除了性能和效率，Qwen1.5-MoE 模型还将持续更新对第三方框架的支持，包括 llama.cpp、MLX 等。

总体来说，Qwen1.5-MoE 模型在性能、效率和推理速度方面取得了显著的优势，是推理训练的最佳实践之一。

Qwen1.5-MoE体验链接:

https://modelscope.cn/studios/qwen/qwen1.5-MoE-A2.7B-Chat-GPTQ-Int4-demo

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