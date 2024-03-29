360周鸿祎：将开源360智脑7B模型 支持 50 万字输入

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:近日，360创始人周鸿祎公开宣布了一个重要决定:即将开源360智脑7B模型，该模型具备70亿参数，并支持长达360k（即50万字）的文本输入。周鸿祎自称为“开源的信徒”，坚信开源的力量，并认为此举可以避免行业内的重复劳动，推动技术进步。

据了解，360智脑的长文本处理能力已经融入了大模型产品“360AI浏览器”中。周鸿祎还谈及了小模型的优势，指出其速度快、用户体验好，且能够在单机单卡上运行，具有较高的性价比。

目前，360AI浏览器已经向用户免费开放了100万字长文本处理功能，该功能支持网页、中英文论文等常用文档、音频及视频的处理，能够自动总结要点、生成思维导图等，为用户提供了极大的便利。

在长文本处理领域，各家国产大模型纷纷加入战局。此前，支持20万汉字输入处理的模型Kimi走红，引发了行业的广泛关注。百度文心一言也宣布将在下个月进行版本升级，开放200万至500万长文本的处理能力。360智脑也在内测500万字长文本功能，并计划将其上线至360AI浏览器。此外，阿里通义千问更是宣布免费开放1000万字长文档处理功能，进一步推动了长文本处理技术的发展。

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