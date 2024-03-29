小米SU7订单被加价数千元转让 闲鱼回应：可以举报

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:昨晚，小米SU7正式迎来上市时刻，三款不同配置的车型——SU7、SU7Pro和SU7Max，悉数登场，起步售价定为21.59万元。这一消息迅速点燃了市场热情，小米SU7的受欢迎程度可见一斑。

据官方透露，小米SU7的火爆程度令人咋舌。上市仅4分钟，大定订单便突破万台;7分钟后，大定订单更是跃升至2万台;短短27分钟，大定订单数量已飙升至惊人的5万台。这一速度不仅彰显了小米SU7的强大吸引力，也充分证明了消费者对小米品牌的信任与支持。

然而，随着小米SU7的热度不断攀升，黄牛现象也悄然出现。在闲鱼二手平台上，不少卖家纷纷加价转卖小米SU7的订单，加价幅度从150元至6000元不等。甚至有卖家提供可以购买创始版的F码，加价高达1-3万元。对于此类行为，闲鱼客服明确表示，虽然二手平台允许发布汽车销售订单，但存在加价行为的订单并不建议消费者直接下单，用户完全有权进行举报。

此外，针对消费者关心的定金退款问题，小米官方也给予了明确回应。据小米官方解释，消费者在支付定金后的7日内享有无理由退款的权利。然而，一旦超过7日，车辆配置将自动锁定，消费者也可以选择提前主动锁定配置。在订单锁定后，车辆将进入生产阶段，此时配置将无法再修改，定金也将不再退还。这一规定旨在保障消费者的权益，同时也确保了小米SU7的生产进度和交付质量。

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