今日AI：OpenAI要给开发者发钱；马斯克Grok-1.5王炸级更新；李玟姐姐称AI“复活”是二次伤害；世界Mamba的生产级模型Jamba发布

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📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI将推出基于GPTs使用量的分成机制 开发者感动哭!
【AiBase提要:】
⭐️ OpenAI计划推出基于GPTs使用量的分成机制
⭐️ 开发者将通过GPTs技术获得实际经济收益
⭐️ 这一计划将改变开发者使用人工智能技术的现状
X AI 发布Grok-1.5更新:性能显著提升 支持128K上下文长度
【AiBase提要:】
⭐️ Grok-1.5在 MATH 基准测试中表现显著，GSM8K 基准测试获得高分
⭐️ 支持处理长达128K个标记的上下文，内存容量增加16倍
⭐️ 基于 JAX、Rust 和 Kubernetes 构建，为大型语言模型研究提供强大基础
李玟姐姐:AI“复活”是二次伤害
【AiBase提要:】
⭐️ 姐姐认为用AI技术怀念逝者可以接受，但商业用途或欺骗不应该。
⭐️ AI技术"复活"已故艺人引发争议，怀念与商业用途需区分。
⭐️ 李思林认为擅自AI“复活”会给逝者家人带来二次伤害。
谷歌推出2千万美元生成式人工智能加速器计划
【AiBase提要:】
⚙️ 加速器计划将提供资助、技术培训、导师指导等支持，21家非营利机构将受益。
🤖 生成式人工智能提高社会影响团队的工作效率和创造力。
🌍 谷歌.org的资助受益者称，生成式人工智能可大幅提升效率。
AI21发布世界首个Mamba的生产级模型Jamba 支持256K上下文长度
【AiBase提要:】
⭐ Jamba是基于SSM-Transformer架构的开创性模型，参数达52B，支持256K上下文长度。
⭐ Jamba结合了Joint Attention和Mamba技术，吞吐量提高3倍。
⭐ 模型融合SSM和Transformer，旨在高效处理长序列数据，保持性能和精度。
官网:https://top.aibase.com/tool/jamba
模型地址:https://huggingface.co/ai21labs/Jamba-v0.1
开源AI平台Lightning AI发布AI编译器“Thunder”以加速模型训练
【AiBase提要:】
⚡️ “Thunder”编译器可将大型语言模型训练速度提高高达40%。
⚡️ 采用多个GPU以提高效率，并在PyTorch上发布。
⚡️ 开源且免费，遵循Apache2.0许可。
🤖📱💼AI应用
AI漫画自动生成器Al Comic Factory 支持批量生成不同语言的漫画
【AiBase提要:】
⭐利用大型语言模型和SDXL技术自动生成情感丰富、有故事性的漫画内容
⭐支持批量生成不同语言的漫画
⭐操作非常简单，我随意输入了“蜘蛛侠大战奥特曼”这样简单的描述，也能生成和关键词有关的画面内容
⭐如果对某个画面不满意还可以单独再编辑提示，重绘内容
项目地址:https://top.aibase.com/tool/al-comic-factory
试玩页面:https://huggingface.co/spaces/jbilcke-hf/ai-comic-factory
ComfyUI-SuperBeasts：适用ComfyUI滤镜 可控制亮度、色彩等各种参数
【AiBase提要：】
⭐ 该应用程序提供了控制亮度、阴影、对比度、颜色等参数的滤镜。
⭐ 使用LAB色彩空间处理图像，调整HDR效果、对比度、颜色饱和度。
⭐ 解决了批处理图像问题，适用于视频等多图像处理场景。
谷歌发布图像局部重绘项目ObjectDrop 插入物体和环境完美融合
【AiBase提要:】
🔍 谷歌发布ObjectDrop项目，成功模拟物体对场景的影响，实现逼真物体移除和插入。
📄 项目介绍方法包括利用数据集微调模型，引入引导监督方法扩展数据集。
🌟 方法在物体插入方面优于以往技术，特别擅长模拟物体对环境的影响。
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今日Midjourney提示词：被蝴蝶“包围”的少女
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
A beautiful18-year-old Chinese girl in a car full of butterflies， they are flying， She sat in the car seat， lazily leaning against the seat，naturalistic pose style acation dadcore， young energy a coolespression， body extension full of butterflies， simulated film， interior shot fujifilmxT4，8k， super detail --ar3:2--v6.0--style raw
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