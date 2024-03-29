今日AI：OpenAI要给开发者发钱；马斯克Grok-1.5王炸级更新；李玟姐姐称AI“复活”是二次伤害；世界Mamba的生产级模型Jamba发布

近日，李玟的二姐李思林在出席活动时，提及妹妹的离世仍难掩心中的悲痛。此外，近期网络上兴起的AI技术让许多已故艺人“复活”，李玟也不例外。网友们通过AI技术生成了李玟的视频和声音，让她在虚拟世界中重现。对此，李思林表示，以AI片段怀念逝者是可以接受的，但如果被用于商业用途或存在欺骗行为，那就是对逝者家人的二次伤害。她曾就此事咨询法律意见，但�