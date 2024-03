今日AI：OpenAI要给开发者发钱；马斯克Grok-1.5王炸级更新；李玟姐姐称AI“复活”是二次伤害；世界Mamba的生产级模型Jamba发布

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

OpenAI将推出基于GPTs使用量的分成机制 开发者感动哭!

【AiBase提要:】 ⭐️ OpenAI计划推出基于GPTs使用量的分成机制 ⭐️ 开发者将通过GPTs技术获得实际经济收益 ⭐️ 这一计划将改变开发者使用人工智能技术的现状

X AI 发布Grok-1.5更新:性能显著提升 支持128K上下文长度

【AiBase提要:】 ⭐️ Grok-1.5在 MATH 基准测试中表现显著,GSM8K 基准测试获得高分 ⭐️ 支持处理长达128K个标记的上下文,内存容量增加16倍 ⭐️ 基于 JAX、Rust 和 Kubernetes 构建,为大型语言模型研究提供强大基础 官网:https://top.aibase.com/tool/grok-1-5

李玟姐姐:AI“复活”是二次伤害

【AiBase提要:】 ⭐️ 姐姐认为用AI技术怀念逝者可以接受,但商业用途或欺骗不应该。 ⭐️ AI技术"复活"已故艺人引发争议,怀念与商业用途需区分。 ⭐️ 李思林认为擅自AI“复活”会给逝者家人带来二次伤害。

谷歌推出2千万美元生成式人工智能加速器计划

【AiBase提要:】 ⚙️ 加速器计划将提供资助、技术培训、导师指导等支持,21家非营利机构将受益。 🤖 生成式人工智能提高社会影响团队的工作效率和创造力。 🌍 谷歌.org的资助受益者称,生成式人工智能可大幅提升效率。

AI21发布世界首个Mamba的生产级模型Jamba 支持256K上下文长度

开源AI平台Lightning AI发布AI编译器“Thunder”以加速模型训练

【AiBase提要:】 ⚡️ “Thunder”编译器可将大型语言模型训练速度提高高达40%。 ⚡️ 采用多个GPU以提高效率,并在PyTorch上发布。 ⚡️ 开源且免费,遵循Apache2.0许可。

AI漫画自动生成器Al Comic Factory 支持批量生成不同语言的漫画

ComfyUI-SuperBeasts:适用ComfyUI滤镜 可控制亮度、色彩等各种参数

谷歌发布图像局部重绘项目ObjectDrop 插入物体和环境完美融合

今日Midjourney提示词:被蝴蝶“包围”的少女

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

A beautiful18-year-old Chinese girl in a car full of butterflies, they are flying, She sat in the car seat, lazily leaning against the seat,naturalistic pose style acation dadcore, young energy a coolespression, body extension full of butterflies, simulated film, interior shot fujifilmxT4,8k, super detail --ar3:2--v6.0--style raw

