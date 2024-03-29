抖音集团：2023年136人因触犯廉洁红线被辞退

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今日，抖音集团发布了《2023年抖音集团反舞弊通报》称，2023年全年，抖音集团共查处舞弊类违规案件177起，其中136人因触犯廉洁红线被辞退，23人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理。

抖音表示，抖音集团高度重视依法依规经营，不断完善制度体系建设，结合《员工行为准则》、《商业伙伴行为准则》等制度，加强合规要点及举报渠道的内外部宣贯，同时加大对商业贿赂、职务侵占等舞弊行为的打击力度，坚定践行诚信经营、阳光合作。

抖音集团明确并始终坚持对腐败、贿赂“零容忍”的态度，坚决反对一切舞弊和失信行为。如发现违反法律法规或员工行为准则的行为，一经查实，涉案员工一律辞退处理，永不录用。如相关行为涉嫌违法犯罪，集团将全力配合司法机关调查，追究涉案人员的法律责任。

通报如下:

1、抖音前员工曾某利用职务便利，非法侵占集团资产。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，曾某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

2、番茄小说前员工王某利用职务便利，帮助外部人员谋取不当利益，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，王某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

3、电商前员工孙某利用职务便利，为外部服务商提供多种形式的资源倾斜，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，孙某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

4、生活服务前员工李某、陈某、王某、李某某、邵某、卢某利用职务便利，为外部商家提供不当帮助或利益倾斜，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将6人辞退。同时，该6人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

5、企业合作与解决方案前员工彭某利用职务便利，非法侵占集团资产。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，彭某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

6、中国销售业务平台前员工周某、邱某、白某利用职务便利，收受外部人员好处费，并为外部人员提供资源倾斜。其行为违反了员工行为准则，集团已将3人辞退。同时，该3人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

7、中国销售业务平台前员工吴某利用职务便利，为外部客户提供不当帮助，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，吴某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

8、中国销售业务平台前员工翟某、李某、刘某利用职务便利，在明知外部客户涉嫌违规的前提下，仍为其提供不当帮助，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将3人辞退。同时，该3人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

9、中国销售业务平台前员工徐某、朱某、孟某、王某、吴某、邓某利用职务便利，违规为外部代理商提供不当帮助。其行为违反了员工行为准则，集团已将6人辞退。同时，该6人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

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