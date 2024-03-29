小米回应无法退定金问题：消费者主动锁单就不再退还

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:昨晚，备受瞩目的小米SU7 正式上市开售，三个版本的新车售价区间定为21. 59 万元至29. 99 万元。据官方数据显示，新车销售势头强劲，上市仅 4 分钟便有大定订单突破万辆， 7 分钟后更是达到 2 万辆，而在短短的 27 分钟内，大定订单数量已突破惊人的 5 万辆。特别值得一提的是，限量发售的 5000 台创始版本车型，在预订开启的短短百秒内即被抢购一空，可见其受欢迎程度。

然而，随着销售热潮的到来，一些消费者在维权平台上提出了投诉，称他们支付的 5000 元汽车定金无法退款。针对这一问题，小米方面迅速作出回应。他们表示，消费者在购车过程中，如果在支付定金后的 7 日内提出退款申请，公司将支持无理由退款。但一旦超过这个期限，车辆配置将会自动锁定，进入生产阶段。消费者若选择提前主动锁定配置，那么定金将不再退还。

对于创始版车型，小米方面进一步解释，由于这些车型的配置已经锁定，消费者在支付 2 万元定金后，订单即被视为锁定状态，因此定金也无法退还。

小米的这一回应，旨在明确消费者的权益和退款政策，以减少因误解而产生的投诉和纠纷。然而，这也提醒了消费者在购车过程中，应更加谨慎地考虑自己的需求和预算，以避免因冲动消费而带来的经济损失。

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