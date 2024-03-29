小米SU7震撼上市 小米股票上热搜：美股暴涨超12%

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:昨晚，备受瞩目的小米SU7正式上市，三款车型定价在21.59万元至29.99万元之间，为市场带来了全新的选择。

令人惊叹的是，新车上市仅4分钟，大定订单便突破万辆大关;7分钟后，大定订单更是攀升至2万辆;而在短短的27分钟内，大定订单数量已突破惊人的5万辆。

尤其值得一提的是，限量发售的5000台创始版本车型，在开启预订的短短百秒内即被抢购一空，可见其受欢迎程度之高。

小米SU7的火爆销售，不仅让众多网友感叹买车如同买手机一般便捷，更在资本市场引发了强烈反响。小米集团（ADR）股价受此影响，暴涨12.13%，最终报收于10.619美元/股，展现出强劲的市场表现。

小米SU7的售价公布后，互联网瞬间沸腾，与小米汽车相关的热搜话题几乎占据了各大榜单。小米的加入，为原本已经竞争激烈的新能源汽车市场注入了新的活力，让整个产业链都感受到了前所未有的热度。

随着小米SU7的上市，多家A股上市公司纷纷确认与小米汽车的合作关系，包括宁德时代、汇川技术、德赛西威、京东方、华星光电、欧菲光、禾赛科技等知名企业。这一系列的合作，不仅展现了小米汽车在产业链中的强大影响力，也为整个行业的发展注入了新的动力。

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