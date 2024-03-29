AI 和联邦储备局推动美股在2024年年初创下新高

划重点: - 💼 第一季度股市表现强劲，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数创下历史新高。 - 💡 人工智能的发展推动了相关股票的涨势，如 AI 芯片制造商英伟达。 - 💰 尽管通货膨胀仍然顽固，但美联储的乐观态度为股市创下新高提供了希望。

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:2024年第一季度的股市交易以平静收场，然而这并不能掩盖一个充满活力的季度。道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数都在当日或略有涨跌。值得一提的是，这个季度的股市表现出色。

道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数在2024年第一季度都创下了历史新高。在3月20日这一天，这三大指数几乎同时达到了峰值。道琼斯工业平均指数在2024年迄今上涨了5.5%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨了10.8% 和10.9%。

人工智能的发展持续推动着相关股票的涨势，尤其是 AI 芯片制造商英伟达表现突出，仅一个季度就上涨了近88%。英伟达在本月早些时候举办的 GPU 技术大会上推出了其新的人工智能芯片 Blackwell。Blackwell 计算平台包括由2080亿晶体管组成的新 B200芯片，比其前身 —— 备受追捧的价值4万美元的 H100芯片 —— 更快速、更强大。除了英伟达之外，超微电脑公司的股价在本季度飙升了253.8%。

尽管通货膨胀仍然固执地持续着，消费者价格指数在季度末略有反弹，但美联储仍给投资者希望，暗示未来几个月可能会降息，从而推动股市创下新高。总的来说，2024年的第一季度在股市方面表现出色，受益于人工智能行业的发展和美联储的政策乐观。

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