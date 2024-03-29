谷歌推出2千万美元生成式人工智能加速器计划

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:谷歌在周四的一篇博文中透露，推出了一个新计划，旨在帮助资助开发利用生成式人工智能技术的非营利机构。

这一计划名为 Google.org 加速器，将由2千万美元的资助支持，首批包括 Quill.org 和世界银行等21家非营利机构。其中，Quill.org 致力于创建 AI 辅助工具，用于学生写作反馈，而世界银行则正在开发一款生成式人工智能应用程序，以使发展研究更加易于获取。

除了资助外，参与为期六周的加速器计划的非营利机构还将获得技术培训、研讨会、导师指导以及 “AI 教练” 的支持。同时，通过 Google.org Fellowship 计划，谷歌用户团队还将全职与 Tarjimly、Benefits Data Trust 和 mRelief 等三家非营利机构合作，长达六个月，帮助它们构建提出的生成式人工智能工具。

Google.org 全球倡导主管安妮・卢因表示:“生成式人工智能可以帮助社会影响团队在为社区服务时更具生产力、创造力和效率。” 她还指出，Google.org 的资助受益者报告称，人工智能可以以几乎一半的成本实现其目标的三分之一的时间。

卢因在博文中提到，一项 Google.org 的调查发现，虽然四分之五的非营利机构认为生成式人工智能可能适用于他们的工作，但近一半目前由于一系列内部和外部障碍而未在技术方面使用该技术。她称，这些非营利机构将缺乏工具、意识、培训和资金视为采用该技术的最大障碍。

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