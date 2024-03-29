小米SU7全国门店开启试驾 号称50万以内的轿车

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:今日上午，小米汽车官方宣布了一个令人振奋的消息:全国门店试驾正式拉开帷幕。这一举措标志着小米汽车向市场迈出了坚实的一步，让广大消费者能够亲身体验到小米汽车的魅力。

目前，小米汽车已在全国29个城市、共计59家门店完成布局，首批覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳等一线大都市，以及宁波、无锡、重庆、武汉、杭州、郑州、厦门等经济发达城市。这些地区的消费者将能够率先享受到试驾小米SU7的机会，亲自检验小米三年造车之路的结晶。

小米SU7，这款被定义为50万以内最好看的轿车、最好开的轿车以及最智能的轿车，如今已在全国门店开启试驾。其中，“好看”和“智能”或许可以通过官网的介绍和评测来了解，但真正要感受它是否“好开”，还需亲自驾驶体验。

在动力表现方面，小米SU7展现出惊人的实力。它拥有高达673匹马力的强劲动力，扭矩达到838Nm，零百加速仅需2.78秒，极速可达265km/h。更令人称奇的是，其百公里时速刹停距离仅为33.3米，展现出了卓越的制动性能。

在驾驶体验方面，小米SU7同样不容小觑。主驾采用了中轴对称设计，配备了7.1英寸翻转式仪表屏、56渡边超宽视角HUD以及三辐D型方向盘，为驾驶者带来了极佳的视觉效果和操作体验。此外，座椅主动侧翼支撑功能也为驾驶者提供了更加舒适的乘坐感受。雷军更是亲自称赞，小米SU7带来了50万以内最好的主驾体验。

在智能驾驶方面，小米SU7同样表现出色。它配备了全栈自研的智能驾驶技术，并开发了两套智驾系统:Pro纯视觉版和Max视觉激光雷达版。这些先进技术的应用，让小米SU7在智能驾驶领域取得了显著成果，为消费者带来了更加安全、便捷的驾驶体验。

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