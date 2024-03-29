雷军称小米SU7肯定亏了 小米SU7定价时最纠结的是盈亏点

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:昨晚，备受瞩目的小米汽车发布会落下帷幕，小米SU7系列车型的价格之谜终于揭晓。三款车型价格各异，以满足不同消费者的需求。

其中，小米SU7后驱长续航智驾版售价为21.59万元;小米SU7Pro后驱超长续航高阶智驾版售价为24.59万元;而小米SU7Max高性能四驱超长续航高阶智驾版则定价为29.99万元。

发布会后，小米汽车创始人雷军在接受媒体采访时透露了定价背后的纠结。他表示，盈亏点成为定价过程中的一大考量因素。据他透露，小米原本计划将标准版定价为23.9万元，顶配版定价为35万元。然而，在与团队讨论后，雷军提出了一个大胆的想法:“我们昨天（3月27日）7点开始讨论，我说比特斯拉便宜3万行不行。”这一决策最终促成了小米SU7系列的定价策略。

发布会上的定价策略得到了市场的热烈回应。据小米汽车官方消息，发布会后小米SU7的预订情况异常火爆。在短短4分钟内，大定订单便突破了1万辆;7分钟内突破2万辆;而在27分钟内，大定订单更是飙升至5万辆。这一数字不仅展示了消费者对小米汽车的热情，也证明了小米SU7系列车型在市场上的强大吸引力。

雷军对小米SU7系列车型的性能也给予了高度评价。他称小米SU7是50万以内速度最快、性能最强的车型，零百加速仅需2.78秒，最高时速可达265km/h。此外，小米SU7标准版在CLTC工况下综合续航可达700公里，而小米SU7Max更是搭载了宁德时代麒麟电池，续驶里程高达810公里，成为国内唯一同时实现2秒级零百加速和超800公里续航的纯电动汽车。

为了让消费者能够尽快体验到小米SU7系列车型的魅力，小米汽车还宣布了试驾和交付计划。据悉，从2024年3月29日起，用户即可在全国29个城市的小米汽车零售门店进行试驾体验。而备受期待的小米SU7创始版和小米SU7Max 创始版则将于2024年4月3日起正式开启交付，实现上市即交付的承诺。

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