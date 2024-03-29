雷军：发布会对我来说就像高考 小米SU7大定超5万台

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:雷军今日清晨在微博中向众人致以问候，并分享了他昨晚发布会后的心境。他写道：“昨晚的发布会，对我来说就像一场高考，我本以为之后可以好好休息一觉。然而，早晨很早就醒了。”

这场“高考”的准备，雷军投入了三年的时间与精力，正如学子备战高考需历经三年苦读。而昨晚，随着小米SU7 的正式上市，雷军终于交出了他精心打磨的答卷。

那么，这份答卷究竟能赢得多少分数呢？从市场反馈来看，答案已然揭晓。上市仅 27 分钟，大定销量便飙升至 50000 台，这无疑是对小米SU7 和雷军努力的最好认可。

回溯三年前，当小米宣布进军汽车领域的那一刻，雷军站在舞台之上，满怀豪情地宣告：“这将是我人生中最后一次创业，我愿倾尽所有声誉，为小米汽车而战。”他的决心和信心感染了在场的每一个人。

过去的三年里，雷军坦言自己每一天都过得小心翼翼，但内心深处，总有一个声音在激励他：“勇往直前！”这声音既是他的动力源泉，也是他坚持不懈的信仰。他深知，只有通过不懈的努力和奋斗，小米汽车才能在竞争激烈的市场中崭露头角。

高考结束并非终点，而是新生活的起点；同样，小米SU7 的上市也只是小米汽车新征程的开始。雷军兴奋地表示，这次发布会不仅标志着小米汽车的扬帆起航，也预示着他人生最后一场战役的打响。

展望未来，小米汽车怀揣着宏伟的目标——在 15 到 20 年的时间内，跻身全球汽车制造业的前五强。这一目标的实现，离不开雷军及小米团队的共同努力和不懈追求。

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