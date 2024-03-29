小米SU7首发共9款颜色 售价21.59万元起

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:昨日晚间，小米汽车SU7发布了标准版、Pro版以及Max版三款不同配置的车型，售价从21.59万元至29.99万元不等。

同时，小米SU7首发共9款颜色，包括了跑车色系:海湾蓝、熔岩橙 、时尚色系:雅灰、流星蓝、霞光紫 、豪华色系:橄榄绿、寒武岩灰 、经典色系:珍珠白、钻石黑。

首先，标准版定价为21.59万元。它采用单电机后驱设计，最大马力达到299匹，零百加速为5.28秒。配备的73.6度磷酸铁锂刀片电池，确保了CLTC纯电续航里程达到700公里。此外，标准版还搭载了486伏碳化硅平台，能在15分钟内补能350公里。功能配置上，标准版提供了米其林轮胎、19英寸低风阻轮毂、前后座通风加热、电动尾门等多项实用配置。更值得一提的是，在4月30日前购车还将赠送价值3.4万元的权益，包括车载冰箱、豪华音响等。

接着是Pro版，售价为24.59万元。它在标准版的基础上进行了升级，虽然依然是单电机设计，但零百加速提升到了5.7秒。同时，搭载的94.3度宁德时代神行电池使得CLTC纯电续航里程达到了830公里，还加入了激光雷达等高级配置。购车权益方面，除了标准版的赠送内容外，还增加了电动升降尾翼和高级智驾包等价值更高的权益。

最后，我们来看看顶配的Max版本，售价29.99万元。它采用了双电机四轮驱动，总马力高达673匹，零百加速仅需2.78秒，极速更是达到了265公里/小时。配备的101度宁德时代麒麟电池和871伏高压碳化硅平台，让其在15分钟内能补能510公里。功能配置上，Max版本增加了HUD抬头显示、四活塞卡钳、空气弹簧等高端配置。相较于Pro版，虽然价格贵了5.4万元，但考虑到其出色的加速性能、电池容量以及丰富的配置，可以说是物超所值。

综上所述，对于追求极致性能和丰富配置的消费者来说，29.99万元的顶配Max版本无疑是性价比最高的选择。而Pro版则以其相对亲民的价格和升级的配置成为次优之选。标准版虽然价格最低，但在性能和配置上略显逊色。因此，在预算允许的情况下，建议消费者优先考虑Max版本或Pro版，以获得更好的驾驶体验和价值回报。

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