雷军“朋友圈”表情包火了：足以看出小米SU7定价具有竞争力

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:今晚，在北京的瞩目下，小米汽车盛大举行了其备受期待的发布会。在这场发布会的舞台上，小米的创始人雷军不仅吸引了众多目光，更邀请了多位汽车行业的重量级嘉宾——理想汽车的李想、蔚来的李斌、小鹏汽车的何小鹏以及长城汽车的魏建军，他们并排而坐，成为了现场一道独特的风景线。

四位行业大咖并排而坐的画面，通过直播迅速传遍了网络，引发了广泛的关注和讨论。他们的表情，在镜头下显得格外引人关注，成为了网友们热议的焦点。

不少网友根据这些汽车行业大佬的表情，纷纷猜测小米SU7 的定价策略。他们认为，从各位汽车厂商老板的表情来看，小米SU7 的定价显然非常具有竞争力。

据了解，小米SU7 此次推出了三款车型，标准版售价为21. 59 万元，Pro版本售价为24. 59 万元，而Max版本则售价为29. 99 万元。

而关于交付时间，小米也给出了明确的答复。标准版和Max版的小米SU7 将在 4 月底启动交付，而Pro版则将在 5 月底与消费者见面。

在发布会上，雷军更是自信满满地表示，小米SU7 是 50 万以内速度最快、性能最强的车型。其零百加速仅需2. 78 秒，最高时速可以达到惊人的265km/h。这一数据，无疑进一步证明了小米在电动汽车领域的实力和技术优势。

此外，雷军还透露，小米SU7 标准版在CLTC工况下的综合续航里程达到了 700 公里，而Max版更是达到了惊人的 810 公里。这得益于其搭载的宁德时代麒麟电池，使小米SU7 成为了国内唯一实现 2 秒级零百加速和超过 800 公里续航的纯电动汽车。

可以说，这场发布会不仅展示了小米汽车的实力，更让人们对未来电动汽车市场充满了期待。

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