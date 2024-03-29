小米SU7顶配版原定价35万：受降价潮影响 重新考虑定价

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:今日，小米汽车旗下的全新车型SU7正式上市，其产品线共包含三款车型，分别是标准版、Pro版以及Max版本，它们的售价分别为21.59万元、24.59万元以及29.99万元。这一价格策略旨在满足不同消费者的需求，展现出小米汽车的诚意与实力。

小米汽车的创始人雷军在接受采访时透露了SU7定价背后的一些故事。他坦言，顶配版SU7原本定价为35万元，然而，随着汽车行业的降价潮，小米汽车也不得不重新考虑定价策略。雷军表示，他们既要确保消费者能感受到小米汽车的诚意，同时也要考虑到公司的盈亏平衡。因此，经过深思熟虑，小米汽车决定将标准版的定价比特斯拉的Model3低3万元，而MAX版的定价则确定为29.9万元。

雷军进一步表示，定价过程中的真正纠结点在于需要清晰地了解小米汽车的盈亏点。虽然他们知道这样的定价会导致一定的亏损，但小米汽车依然决定以更优惠的价格将产品推向市场，以体现其对消费者的诚意。

对于当前汽车行业的价格战，雷军也表达了自己的看法。他认为，虽然竞争激烈，但价格战并非解决问题的最佳方式。相反，他们更希望通过产品战、技术战和生态战来赢得市场份额。

值得一提的是，根据小米汽车官方的消息，SU7的市场表现非常出色。在短短的4分钟内，其大定数量就突破了1万台，7分钟内更是突破了2万台，而在短短的27分钟内，大定数量更是惊人地达到了5万台。这一成绩不仅证明了消费者对小米汽车的热情与信任，也充分展示了小米汽车在市场上的强大竞争力。

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