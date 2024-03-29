小米汽车27分钟大定突破50000台

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:小米汽车官方喜讯连连，其全新车型SU7在发布后的短短4分钟内，便实现了大定突破1万台的壮举，而在7分钟内更是惊人地达到了2万台的大定成绩。这一系列的成绩不仅彰显了小米汽车的强大实力，更凸显了消费者对于这款新车的热切期待和高度认可。

发布会刚刚落下帷幕，小米CEO雷军便接受了媒体的采访。他兴奋地表示，发布会后的短短1分钟内，就有高达10万人将SU7加入了心愿单，这充分展示了用户对小米汽车的热情与期待。

值得一提的是，小米汽车SU7的火爆程度远超预期，甚至在27分钟内，大定数量已经突破了惊人的5万台大关。这一数字不仅刷新了行业记录，也再次证明了小米汽车的市场影响力和消费者的热烈追捧。

在采访中，雷军深入剖析了当前汽车行业的竞争态势。他坦言，虽然竞争激烈，但小米对竞争的残酷性有着清晰的认识。他强调，价格战只是竞争的一种手段，而更重要的是产品战、技术战和生态战。小米汽车凭借其在智能和生态方面的强大优势，相信在50万以内的价格区间内，SU7将鲜有对手。他对于这款新车充满了信心。

谈及苹果放弃造车的话题，雷军表达了自己的看法。他认为，如果换做自己，绝对不会做出这样的决策。然而，他也对苹果的决策表示理解。在他看来，苹果的放弃造车对于小米汽车来说，确实减少了一个潜在的竞争对手，这无疑让小米汽车更加轻松。他进一步表示，小米汽车的目标是将成为中国苹果用户的首选汽车品牌。

此外，雷军还透露了小米汽车的销售网络布局情况。据悉，小米汽车的首批销售网点已经覆盖了全国29个城市，拥有59家销售门店、17个限时展厅以及58家服务中心。而到今年年底，预计销售网络将拓展至39个城市，拥有211家销售门店;服务网络也将覆盖56个城市，设立112家服务中心。这一布局将为小米汽车在未来的市场竞争中提供强大的支撑。

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