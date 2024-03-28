小米 SU7 搭载 AI 大模型：小爱同学秒识前车车型

划重点: ⭐️ 小米 SU7搭载 AI 大模型，配合小爱同学语音助手，带来智能驾驶体验。 ⭐️ 小爱同学具有1.1亿月活动用户，每天激活次数达2.08亿次。 ⭐️ 小米 SU7支持语音深度控车，可识别车前场景和前车车型。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:今晚，小米汽车首款车型小米 SU7发布，标志着科技巨头小米正式迈入新能源赛道。小米 SU7搭载 AI 大模型，配合小爱同学语音助手带来全新智驾体验。

据官方统计，小爱同学已发布7年，拥有1.1亿月活动用户，每天激活次数高达2.08亿次。小米 SU7支持语音深度控车，即使模糊指令也能识别，实现五音区语音交互，全方位精准响应。更重要的是，搭载 AI 大模型的小米 SU7能够识别车前场景，甚至识别前车车型。

去年8月，小爱同学率先升级支持大模型，拥有更强大的智能能力，能够为用户答疑解惑、激发灵感、创造艺术，并进行自然对话。小米结合大模型的对话特点对小爱同学进行了升级改造，使其能够具备强大的通识能力，为用户提供更多有用有趣的技能。小爱同学的智能能力与小米汽车 SU7的智能化驾驶系统相结合，为用户带来更加便捷、智能的驾驶体验。

小米 SU7的 AI 大模型与小爱同学的语音助手相辅相成，为用户带来了全新的智能驾驶体验。通过语音控制车辆，识别车前场景，甚至能够秒识前车车型，让驾驶更加智能便捷。小米汽车在智能化领域的不断探索与创新，为用户带来了更加智能、便捷的出行方式，展现了科技巨头小米在新能源汽车领域的雄心壮志。

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