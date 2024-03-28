小米汽车SU7价格21.59万起，大定用户可享优惠至18.19万元

划重点: ⭐️ 小米汽车发布首款车型 小米SU7，售价21.59万元起，大定用户可享优惠至18.19万元 ⭐️ 发布会揭开猜价谜底，小米汽车覆盖中高端市场，Pro、Max 版本售价分别为24.59万元和29.99万元 ⭐️ 小米 SU7定价考虑米粉情感，内部价格争议，供应商支持成为性价比关键

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:小米汽车在3月28日的发布会上宣布了首款车型小米SU7的起售价，标准版价为21.59万元，Pro 版本售价为24.59万元，Max 版本为29.99万元。此外，针对4月30日前大定用户，还提供冰箱、音响、座椅和小米智驾 Pro 赠送，实际起售价为18.19万元。这一定价展示了小米汽车在中高端市场上的雄心。

小米 SU7的不同版本针对不同消费群体，Pro 版本的高性能和 Max 版本的强大动力，使小米汽车能够在市场中吸引更多消费者的目光。然而，面对竞争激烈的20万元 -30万元市场，小米汽车需要在技术、生产成本等方面取得突破，以获得消费者的认可。在当前新能源汽车市场上，小米 SU7的表现仍然面临挑战，需要持续努力和创新才能取得成功。

雷军在发布会上表示，造车之路充满挑战，但他对小米的实力和信心表示乐观。小米在全生态链的支持下，有望应对市场竞争，成为新能源汽车市场的一匹黑马。整个发布会展示了小米对汽车行业的敬畏和雄心，为未来的竞争奠定了基础。

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