小米 SU7售价公布：21.59万元起

划重点: ⭐️ 小米汽车发布首款作品 SU7，是一款 C 级高性能生态科技轿车。 ⭐️ SU7具有优雅流畅的外观设计和以人为中心的舒适座舱设计。 ⭐️ 搭载小米超级电机 V6s 和800V 碳化硅高压平台，提供出色的动力性能和续航能力。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:小米汽车发布了其首款作品 SU7，这是一款 C 级高性能生态科技轿车。小米SU7有四大色系、九款颜色，具体如下:

跑车色系:海湾蓝 | 熔岩橙;

时尚色系:雅灰 | 流星蓝|霞光紫;

豪华色系:橄榄绿|寒武岩灰;

经典色系:珍珠白|钻石黑。

经过三年的打磨和十倍的投入，SU7融汇了极致性能、经典设计和生态科技元素。外观设计上，SU7采用了优雅流畅的车身线条，符合黄金车身比例设计，并配备了水滴形大灯和光环形尾灯，展现出优雅与速度感并存的设计风格。此外，车身风阻系数为 Cd0.195，经过多次仿真实验和油泥模型调整，达到出色的低风阻效果。

在内饰设计方面，SU7采用了环绕式座舱设计，搭配人体工学座椅和三辐 D 型方向盘，营造出舒适的驾乘体验。全车5屏协同系统包括中控大屏、HUD、翻转仪表屏和后排座椅拓展平板相互协作，为驾驶员提供便捷的操作体验。

SU7还搭载了小米全栈自研的智能驾驶系统，其中包括 Xiaomi Pilot 智能驾驶系统。该系统配备两颗 NVIDIA DRIVE Orin 芯片，综合算力高达508TOPS，具备领先行业的智能驾驶算法，为驾驶员提供更加聪明和安全的驾驶体验。此外，SU7还配备了双电机全轮驱动的小米超级电机 V6s 和800V 碳化硅高压平台，实现了出色的动力性能和续航能力，满足驾驶者对速度和续航的需求。

小米汽车的 SU7以其出色的外观设计、舒适的内饰设计以及强大的动力性能和智能驾驶系统，为消费者带来了一款性能出色的 C 级轿车，展现了小米在汽车领域的实力和创新能力。

售价方面，小米SU7标准版售价21.59万元;小米SU7Pro版（后驱超长续航高阶智驾版）售价24.59万元。

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