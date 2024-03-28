小米汽车车型正式上市 小米SU7首发定价21.59万元

划重点 🚗💡💰: - 小米SU7定价21.59万元，略高于预期。 - 雷军:未来十年是智能化的十年，小米汽车将以智驾+智舱+生态为竞争制高点。 - SU7配置丰富，搭载高通骁龙8295芯片，车机UI为小米澎湃OS，可实现多屏联动，全面接入小米生态设备。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:让外界期待已久的小米汽车SU7于3月28日正式亮相，然而最终定价却让不少人稍感意外，标准版售价21.59万元略高于预期的19.99万元。

对此，小米集团董事长兼CEO雷军表示，未来十年将是智能化的十年，而SU7将以智驾+智舱+生态为竞争制高点。作为首款车型，SU7在智能配置上表现出色，搭载高通骁龙8295芯片，车机UI为小米澎湃OS，可实现多屏联动的座舱体验。未来SU7还将逐步接入5000+款小米平板应用，以及1000+款小米智能生态设备，实现人车家全生态闭环。

在外观设计方面，SU7采用了流线化的造型和运动化的设计风格，大灯设计独具特色，内饰则充分发挥了小米生态的特点，为用户提供了更便捷的使用体验。

动力部分，小米 SU7提供单电机和双电机版本，双电机版最大功率达673马力，0-100km/h 加速时间为2.78秒，最高时速265km/h，续航里程达810km;单电机版最大功率299马力，0-100km/h 加速时间为5.28秒，续航里程为700km。底盘采用前双叉臂后五连杆独立悬架，制动系统配备布雷博四活塞卡钳和博世 ESP10.0。

售价方面，新车上市共三款车型，单电机的标准版定价21.59万元，单电机Pro版定价24.59万元，双电机的Max版定价29.99万元。小米SU7全系现已开启预定，21.59万元起!4月30日24点前，支付5000元定金，即享至高价值22000元购车权益!

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