小米SU7首发共9款颜色，四个色系，四款内饰

划重点: ⭐️ 小米汽车 SU7发布四个色系九种颜色，包括跑车色系、时尚色系、豪华色系和经典色系。 ⭐️ 内饰有银河灰、暮光红、迷雾紫和曜石黑四种颜色可选。 ⭐️ 提供四套轮毂轮胎可选择。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:小米汽车 SU7在发布会上展示了四个色系九种颜色的外观设计。跑车色系包括海湾蓝和熔岩橙，时尚色系有雅灰、流星蓝和霞光紫，豪华色系提供橄榄绿和寒武岩灰，经典色系则有珍珠白和钻石黑。

此外，内饰方面提供了银河灰、暮光红、迷雾紫和曜石黑四种颜色可选，满足消费者不同的审美需求。

除了外观和内饰颜色，小米汽车 SU7还提供了四套不同的轮毂轮胎可供选择。用户可以选择19英寸低风阻轮毂搭配米其林低滚阻轮胎，或者选择19英寸运动轮毂搭配普利司通 TURANZA6轮胎。另外，还有20英寸 “梅花轮毂” 搭配米其林 Pilot Sport EV 轮胎，以及21英寸运动轮毂搭配倍耐力 P ZERO 第五代轮胎可供选择，满足用户对轮毂轮胎性能和外观的需求。

在发布会上，小米汽车 SU7展示了多样的颜色选择和配置组合，为消费者提供了更多个性化的选择空间，也体现了小米汽车在设计方面的用心和创新。

（举报）