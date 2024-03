小米汽车小米SU7正式亮相 四种色系 全系续航700公里起

The StoryGraph 是一个帮助用户跟踪阅读进度并选择下一本书的平台。用户可以免费使用大部分功能,也提供付费的 Plus 计划获得更加个性化的体验。由 Nadia Odunayo 和 Rob Frelow 创办,始于 Nadia 的个人项目,致力于帮助用户管理阅读列表。用户可以在 App Store 和 Play Store 下载 The StoryGraph 的移动应用,并从 Goodreads 导入阅读数据。