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小米汽车小米SU7正式亮相 四种色系 全系续航700公里起

2024-03-28 20:21 · 稿源：站长之家

划重点:

小米汽车发布全新车型 SU7，配备澎湃智能座舱，搭载骁龙8295处理器，提供流畅的交互体验。

⭐ SU7采用全域碳化硅充电技术，支持快速充电，Max 版具有15分钟补充510km 续航能力。

⭐ 小米 SU7发布，配色包括跑车、时尚、豪华、经典四种色系，首发9种配色。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:今日晚间，小米汽车首款车型小米 SU7正式发布，共推出了四种色系，包括跑车、时尚、豪华、经典，首发9种配色。

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颜色设计方面，跑车色系有海湾蓝、熔岩橙;时尚色系包括雅灰、流星蓝、霞光紫;豪华色系则有橄榄绿、寒武岩灰;经典色系则是珍珠白、钻石黑。在 ID 设计方面，小米 SU7采用了流畅饱满的车身曲线，配合具有张力的前轮包设计，尾部设计了小翘尾和光环尾灯，使得整体具有辨识度。

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小米SU7采用两套智驾系统，这两套智驾系统分别为:Pro纯视觉版、Max视觉 激光雷达版。Xiaomi PilotPro和Max都是NVIDIA DRIVE Orin算力平台、都是11个摄像头的视觉方案。全部采用变焦BEV感知技术和端到端大模型，高低配都基于同一技术方案，并且全部能够支持体验领先的智能辅助驾驶功能。

小米澎湃智能座舱，中控屏精美3D车模，交互丝滑流畅。小米澎湃OS底层支持，触控式车控极易上手，桌面应用卡片布局，窗口大小自由可调，骁龙8295性能强劲。

小米SU7全系支持快充，标准版采用486V全域碳化硅平台，15分钟快充补能350km，比对手特斯拉Model3焕新版多100km。高配版采用871V碳化硅高压平台，15分钟补能510km。

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另外，小米SU7标配续航里程为CLTC工况700公里。雷军表示，标配700公里是为了确保用户一周充一次电”，从而减少里程焦虑”。”

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