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Adobe推营销专用跨渠道活动工具集Adobe GenStudio

2024-03-28 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:Adobe昨日推出了一款全新的产品——Adobe GenStudio，这是一个专为营销人员设计的跨渠道活动工具集。

GenStudio是基于生成式人工智能构建的，它可以帮助营销团队在多个平台上轻松地规划、制作、管理、发布以及评估与品牌形象一致的内容。这一产品的推出无疑将大大提升营销团队的工作效率，同时也能确保品牌内容的一致性和高质量。

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体验地址：https://business.adobe.com/products/genstudio.html

核心功能:

  • 创作:借助Adobe的AI技术，营销人员可以迅速制作出高品质的品牌内容。这些内容都是基于经过品牌认证的模板创建的，同时受到AI技术的保护，确保品牌形象不受损害。

  • 内容中心:该平台提供了一个直观的界面，让营销人员可以方便地搜索、编辑、重复使用和分享营销活动的素材。

  • 活动管理:GenStudio提供了一个集中的活动概览，包括活动简介和活动时间表，使得活动策划过程更为高效。

  • 发布:该产品与Adobe Experience Cloud的多个产品（如Journey Optimizer、Experience Manager、Marketo和Target）实现了无缝集成，并且可以轻松导出到其他第三方应用。

  • 数据洞察:营销人员可以实时了解内容在不同渠道的使用情况和效果，通过AI技术生成不同的内容版本，进而提升活动的效果。

总的来说，Adobe GenStudio是一个强大的营销工具，它将AI技术和传统的营销策略相结合，为营销人员提供了一个全面且高效的工作平台。

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