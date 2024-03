今日AI：全球开源模型一夜易主；清明节前AI复活亲人成热门生意；Heygen 数字人连动作姿态都能复制了；大模型一口气可调用数百万个API

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📰🤖📢AI新鲜事

DBRX抢占开源大模型王座 编程、数学等领域超越GPT-3.5

【AiBase提要:】 ⭐ DBRX发布 1320 亿参数大模型,超越GPT-3.5 ⭐ DBRX在综合基准测试表现突出 ⭐ DBRX训练效率高,混合专家模型架构提升计算效率 GitHub 链接:https://top.aibase.com/tool/dbrx 基础版:https://huggingface.co/databricks/dbrx-base 微调版:https://huggingface.co/databricks/dbrx-instruct

Claude3 再次登顶!化学专业一骑绝尘,全面碾压GPT-4

【AiBase提要:】 🌟 Claude3 在化学任务上领先GPT-4,展现出强大实力。 🌟 团队构建SMolInstruct数据集,提升化学任务表现。 🌟 LlaSMol模型在化学任务中优于GPT-4,展示LLM潜力。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0328/1606589.shtml

清明节前AI复活亲人成热门生意:几十元到上百元不等

微软亚研院新作:让大模型一口气调用数百万个API!

Hume AI发布对话AI——EVI:具备情感感知能力

【AiBase提要:】 ⭐️ 采用情感大语言模型的多模态生成AI技术 ⭐️ 具备情感感知能力和流畅对话体验 ⭐️ 注重对话连贯性和自然性,体验接近真实人际交流 体验地址:https://top.aibase.com/tool/hume-ai 详细:https://www.hume.ai/products#empathicVoiceInterface

Meta推新框架OPT2I 提高SD图像生成一致性

元象大模型开源 30 款量化版本 可更低成本部署

【AiBase提要:】 ⭐️ 元象大模型开源 30 款量化版本,支持主流框架的量化推理。 ⭐️ 量化后模型压缩权重72%,吞吐提高1. 5 倍,保留95%能力。 ⭐️ 开发者可根据需求选择不同框架和数据精度模型进行部署。 元象大模型下载: Hugging Face:https://huggingface.co/xverse ModelScope魔搭:https://modelscope.cn/organization/xverse Github:https://github.com/xverse-ai

🤖📱💼AI应用

Heygen发布Avatar in Motion1.0新功能 不只对口型,还能复制你的动作、姿态

别等EMO了!腾讯开源对口型工具AniPortrait 让照片唱歌说话

百度智能云推出Comate2.0基础功能已可无限次使用

【AiBase提要:】 ⭐Comate2.0全栈智能代码助手覆盖100多种主流开发语言,支持常用IDE。 ⭐Comate2.0基础功能实现无限次使用,提升开发者编程效率和代码质量。 ⭐Comate2.0向个人开发者免费开放使用,加速项目开发进程。

NoLang:丢一个网页链接或输入任何主题即可直接生成视频

【AiBase提要:】 ⭐️ NoLang工具能将任何主题或网页链接转换成视频 ⭐️ 支持多种输入形式,提供互动性体验 ⭐️ 目前仅支持日语和英语,存在服务器压力和语言限制 体验地址:https://top.aibase.com/tool/nolang

钉钉 AI 升级:加入多模态、工作流等能力

【AiBase提要:】 ⭐ 钉钉AI助理新增多模态和长文本处理技术 ⭐ 用户可以通过消息框或魔法棒按钮进入AI助理对话框 ⭐ AI助理支持图片理解、视频速读和文档速读,还增加工作流功能

今日Midjourney提示词:胶片质感少女写真

close up shot, A beautiful 18 years old Chinese girl, short hair, walking in the summer reed marshes, with green light ray, filled with summer vibe, film grain::2 , portrait shot, in the style of renko kawauchi’s photography::2 , no reflection, rich detail, White chinese dress, sunlight, light, 120mm focal length, ISO400::1 , film grain::3 , angle, natural light, bright, soft, minimalist, clear subject, 4K, product shot, realistic details, perfect photo --ar 3:4 --v 6.0 --style raw

