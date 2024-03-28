今日AI：全球开源模型一夜易主；清明节前AI复活亲人成热门生意；Heygen 数字人连动作姿态都能复制了；大模型一口气可调用数百万个API

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📰🤖📢AI新鲜事
DBRX抢占开源大模型王座 编程、数学等领域超越GPT-3.5
【AiBase提要：】
⭐ DBRX发布 1320 亿参数大模型，超越GPT-3.5
⭐ DBRX在综合基准测试表现突出
⭐ DBRX训练效率高，混合专家模型架构提升计算效率
GitHub 链接：https://top.aibase.com/tool/dbrx
基础版:https://huggingface.co/databricks/dbrx-base
Claude3 再次登顶！化学专业一骑绝尘，全面碾压GPT-4
【AiBase提要：】
🌟 Claude3 在化学任务上领先GPT-4，展现出强大实力。
🌟 团队构建SMolInstruct数据集，提升化学任务表现。
🌟 LlaSMol模型在化学任务中优于GPT-4，展示LLM潜力。
详情：https://www.chinaz.com/2024/0328/1606589.shtml
清明节前AI复活亲人成热门生意:几十元到上百元不等
【AiBase提要:】
⭐ 一项名为“AI复活”的服务引起热议，通过人工智能技术让逝去的亲人仿佛再次回到我们身边。
⭐ “AI复活”业务已形成完整产业链，吸引 70 余单订单，市场需求大。
⭐ 商家推出“AI复活”服务，提供数字人形象制作，价格几十元到数万元不等。
微软亚研院新作：让大模型一口气调用数百万个API！
【AiBase提要：】
⭐️ **基础大模型表现出色**：像ChatGPT等基础大模型在对话、代码生成等方面优秀。
⭐️ **TaskMatrix.AI连接API**：新型AI生态系统连接基础大模型与数百万API，完成多领域任务。
⭐️ **多种任务应用**：TaskMatrix.AI可执行广泛任务，如图像处理、智能家居控制等。
Hume AI发布对话AI——EVI：具备情感感知能力
【AiBase提要：】
⭐️ 采用情感大语言模型的多模态生成AI技术
⭐️ 具备情感感知能力和流畅对话体验
⭐️ 注重对话连贯性和自然性，体验接近真实人际交流
体验地址：https://top.aibase.com/tool/hume-ai
详细：https://www.hume.ai/products#empathicVoiceInterface
Meta推新框架OPT2I 提高SD图像生成一致性
【AiBase提要：】
🔍 OPT2I框架利用大型语言模型提高T2I模型中提示-图像一致性。
🔍 OPT2I在MSCOCO和PartiPrompts数据集验证中显著提高一致性得分。
🔍 OPT2I由预训练的T2I模型、LLM和评分器构成，提供新有效方法。
元象大模型开源 30 款量化版本 可更低成本部署
【AiBase提要：】
⭐️ 元象大模型开源 30 款量化版本，支持主流框架的量化推理。
⭐️ 量化后模型压缩权重72%，吞吐提高1. 5 倍，保留95%能力。
⭐️ 开发者可根据需求选择不同框架和数据精度模型进行部署。
元象大模型下载：
Hugging Face:https://huggingface.co/xverse
ModelScope魔搭:https://modelscope.cn/organization/xverse
Github:https://github.com/xverse-ai
🤖📱💼AI应用
Heygen发布Avatar in Motion1.0新功能 不只对口型，还能复制你的动作、姿态
【AiBase提要:】
⭐️ 新功能在虚拟角色动作捕捉和声音克隆方面取得重大突破
⭐️ 能保持口型同步、克隆用户的语音语调、甚至保留背景声
⭐️ 精准识别和追踪用户的身体动作，复制你的动作、姿态
⭐️ 生成的视频非常自然，以假乱真，绕口令也可以轻松拿捏
别等EMO了!腾讯开源对口型工具AniPortrait 让照片唱歌说话
【AiBase提要:】
⭐ 可根据音频和静态人脸照片生成逼真的动态视频
⭐ 没有EMO演示的那么好，但已直接开源，免费可用
⭐ AniPortrait具有灵活性和可控性，用户可以调整面部动作
百度智能云推出Comate2.0基础功能已可无限次使用
【AiBase提要:】
⭐Comate2.0全栈智能代码助手覆盖100多种主流开发语言，支持常用IDE。
⭐Comate2.0基础功能实现无限次使用，提升开发者编程效率和代码质量。
⭐Comate2.0向个人开发者免费开放使用，加速项目开发进程。
NoLang:丢一个网页链接或输入任何主题即可直接生成视频
【AiBase提要:】
⭐️ NoLang工具能将任何主题或网页链接转换成视频
⭐️ 支持多种输入形式，提供互动性体验
⭐️ 目前仅支持日语和英语，存在服务器压力和语言限制
体验地址:https://top.aibase.com/tool/nolang
钉钉 AI 升级：加入多模态、工作流等能力
【AiBase提要：】
⭐ 钉钉AI助理新增多模态和长文本处理技术
⭐ 用户可以通过消息框或魔法棒按钮进入AI助理对话框
⭐ AI助理支持图片理解、视频速读和文档速读，还增加工作流功能
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今日Midjourney提示词：胶片质感少女写真
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
close up shot， A beautiful 18 years old Chinese girl， short hair， walking in the summer reed marshes， with green light ray， filled with summer vibe， film grain::2 ， portrait shot， in the style of renko kawauchi’s photography::2 ， no reflection， rich detail， White chinese dress， sunlight， light， 120mm focal length， ISO400::1 ， film grain::3 ， angle， natural light， bright， soft， minimalist， clear subject， 4K， product shot， realistic details， perfect photo --ar 3:4 --v 6.0 --style raw
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