今日AI：全球开源模型一夜易主；清明节前AI复活亲人成热门生意；Heygen 数字人连动作姿态都能复制了；大模型一口气可调用数百万个API

LMSYS Org 是一个组织，旨在使大型模型及其系统基础设施的技术民主化。他们开发了 Vicuna 聊天机器人，其在 7B/13B/33B 规模下可以印象 GPT-4，实现了 90% ChatGPT 质量。同时，还提供 Chatbot Arena 以众包和 Elo 评级系统进行大规模、游戏化评估 LLMs。SGLang 提供了复杂 LLM 程序的高效接口和运行时环境。LMSYS-Chat-1M 是一个大规模真实世界 LLM 对话数据集。FastChat 是一个用于训练、提供服务和评估基于 LLM 的聊天机器人的开放平台。MT-Bench 是一个用于评估聊天机器人的一组具有挑战性、多回合、开放式问题。