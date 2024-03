Heygen发布Avatar in Motion 1.0新功能 不只对口型，还能复制你的动作、姿态

站长之家(ChinaZ.com)3月28日 消息:Heygen近期发布了其Avatar in Motion1.0新功能,这一技术革新在虚拟角色动作捕捉和声音克隆方面取得了重大突破。

该功能可以精确地保持口型同步,并克隆用户的语音语调,甚至能保留背景声,使得虚拟角色的语音表达更为生动真实。

更为重要的是,Avatar in Motion1.0还能精准识别和追踪用户的身体动作,包括手部移动和手势。这意味着,用户可以通过文本输入控制一个虚拟角色,使其完全复制自己的动作和姿态,让角色以任何语言进行表达。

通过这些先进的技术,Heygen成功创建出了几乎无法分辨真假的虚拟人物,真正实现了以假乱真的效果。这一技术的发布,无疑将对虚拟现实、动画制作等领域产生深远影响。

Heygen让网友随意出文案,他们帮忙生成,可以看到整个视频非常流畅,人物动作和口型都看不出破绽,非常自然,不但可以让“数字人”介绍产品,即使是绕口令,他在可以轻松拿捏。

绕口令文案演示:

She sells seashells by the seashore, The shells she sells are seashells, I’m sure. So if she sells seashells on the seashore, Then I’m sure she sells seashore shells.

她在海边卖贝壳、 我敢肯定,她卖的是贝壳。 所以,如果她在海边卖贝壳、 那她肯定是卖海边贝壳的。

