AI风险管理初创公司ValidMind筹集810万美元，助力银行遵守监管要求

划重点: 🔍 ValidMind是一家AI风险管理初创公司，致力于帮助银行自动化模型验证和文档化。 🔍 ValidMind的平台自动化了部分模型文档编写、测试和验证过程，以符合监管要求。 🔍 公司计划将筹集的资金用于支持长期合作伙伴关系的建立，同时扩大销售、营销和客户成功团队。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:针对金融机构的AI风险管理初创公司ValidMind近日宣布完成810万美元的种子轮融资。此轮融资由Point72Ventures领投，多家风险投资公司参与。目前，该公司的总融资额达到1110万美元。

在金融行业，银行面临着扩大AI应用的压力，同时又必须确保这些技术符合监管要求。据美国消费者金融保护局的报告称，使用聊天机器人的银行面临向客户提供不准确信息的风险，从而损害消费者信任。此外，欧盟的AI法案和拟议中的美国AI权利法案等新法规正推动着当前模型风险管理（MRM）流程和银行传统MRM系统的极限。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ValidMind的首席执行官兼联合创始人乔纳斯·雅各比在接受VentureBeat采访时表示:“金融机构的MRM团队在应对业务加速部署更多AI解决方案和监管机构确保合规的增压之间苦苦挣扎。”

雅各比解释说，尽管美国的SR11-7等现行法规尚未明确提及AI，但已经涵盖了AI模型。“美国以外的银行将比其他银行领先一步，因为它们已经受到了监管，”他说道。

然而，大多数银行的模型风险管理流程涉及大量手工操作。雅各比表示:“我们了解到，通过与客户交流，手动更新这些记录大约占到模型风险管理团队工作量的30%。”

这就是ValidMind发挥作用的地方。该初创公司的平台自动化了模型文档编写、测试和验证过程的部分内容，以满足监管要求。

雅各比表示:“如果你有一个年薪40万美元的数据科学家，他们花费50%的时间写文档，如果我们能够自动化80%的工作量，那就是每周节省16个小时。”

他相信，这将使金融机构能够加速AI采用，而不会阻碍创新。“我认为监管不会阻碍创新。如果你没有应用适当的工具，它就会起到阻碍作用，”雅各比评论道。

新资金将支持ValidMind建立长期合作伙伴关系的目标，同时扩大其销售、营销和客户成功团队。

雅各比表示，成功的融资轮证明了投资者对AI治理解决方案的兴趣。“我们成功地获得了一轮非常高度认购的融资，这对我们作为一家公司和团队来说是非常令人兴奋的，”他评论道。

尽管AI模型风险管理仍然是一个新兴领域，但ValidMind的解决方案似乎专为金融服务业中AI创新和监管交叉日益增长而设计。

雅各比设想ValidMind最终将发展成为一个“认证机构”，为银行的模型风险管理人员提供按需验证服务。

他解释了ValidMind的长期愿景:“我们如何帮助公司在部署AI时增加更多信任，这当然包括我们今天正在做的事情，即在监管要求方面提供一种小型风险AI风险合规性。”

随着AI在金融服务业中变得越来越关键，ValidMind旨在确保整个AI模型生命周期的完整性。

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