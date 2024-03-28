腾讯开源对口型工具AniPortrait 让照片唱歌说话

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:AniPortrait是一个创新的项目，它能够基于音频和一张参考人脸照片来生成高品质的动画。这个项目的工作原理分为两个步骤。

1、AniPortrait会从音频中提取出三维的中间数据，并将这些数据转换成一连串的二维面部轮廓标记。这个过程是项目的初步阶段，为后续的人脸动画生成打下基础。

2、项目利用一种强大的扩散模型，并结合一个运动模块，把这些面部轮廓标记转化为既真实又流畅的人脸动画。这个步骤是项目的关键，它使得生成的动画既真实又流畅，为观众带来了更佳的观感体验。

实验结果显示，AniPortrait在面部的自然表现、姿态的多样性以及整体的视觉效果上都具有明显的优势。这意味着，无论是面部表情的自然度，还是姿态的丰富性，甚至是整体的视觉效果，AniPortrait都能做得很好。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/aniportrait

AniPortrait的方法在灵活性和可控性方面也显示出巨大的潜力。这意味着，用户可以根据自己的需要，调整面部动作或重新演绎面部表情，这无疑增加了项目的实用性和趣味性。

AniPortrait是一个功能强大且具有高度灵活性的项目，它能够基于音频和一张参考人脸照片生成高品质的动画，为用户带来丰富的观感体验。虽然它可能没有EMO演示的那么好，但是它直接开源，对于有需求的用户来说，可以直接使用。

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