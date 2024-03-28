扎克伯格与黄仁勋罕见同框：拍下互换外套有趣瞬间

科技界再掀波澜，Meta首席执行官马克・扎克伯格与英伟达CEO黄仁勋在周二的一次罕见同框中，引发了广泛热议。这一热议的焦点，正是他们互换外套的有趣瞬间。

在Instagram上，扎克伯格分享了一张他与黄仁勋互换外套的照片，展示了两人之间非同寻常的友谊与默契。照片中，扎克伯格穿上了黄仁勋标志性的黑色皮夹克，而黄仁勋则换上了扎克伯格在亚洲访问时穿过的棕色外套。这一不同寻常的装扮，不仅突显了扎克伯格个人风格的转变，更似乎在暗示着两家科技巨头在人工智能领域的潜在合作。

扎克伯格去年在财报电话会议上明确表示，人工智能将是Meta在2024年工程和计算资源方面最大的投资领域。为实现这一目标，Meta已经向英伟达采购了大量芯片。

据扎克伯格透露，到今年年底，Meta将拥有超过34万块用于人工智能模型训练和部署的英伟达H100GPU。这一庞大的芯片储备使Meta在竞争激烈的AI领域占据了显著优势。扎克伯格自豪地表示:“我们已经建立了远超其他任何一家公司的大规模研发能力，我想很多人可能还没有意识到这一点。”

此次扎克伯格与黄仁勋的互换外套事件，不仅为科技界带来了一次有趣的“联动”，更引发了人们对两家公司未来合作的无限遐想。在人工智能的大潮中，Meta和英伟达是否能够携手共进，共同开创一个全新的科技时代，无疑是值得期待和关注的。

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