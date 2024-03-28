亚马逊向Anthropic追加27.5亿美元投资，据称是公司历史上的一笔

划重点: - 💰 亚马逊宣布继续向 Anthropic 投资27.5亿美元，这是其 “最大的风险投资” 之一。 - 🧠 Anthropic 最近发布了功能强大的 Claude3系列大型语言模型（LLM）。 - 🌐 亚马逊看中 Anthropic 提供的先进工具，希望通过此次投资在云计算服务领域取得竞争优势。

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:亚马逊宣布已完成对 OpenAI 竞争对手 Anthropic 的40亿美元投资计划。这意味着亚马逊又向 Anthropic 注资了27.5亿美元，这笔金额比去年最初承诺的12.5亿美元多出了许多。根据 CNBC 的报道，这是亚马逊 “迄今为止最大的风险投资”。

亚马逊网络服务（AWS）副总裁 Swami Sivasubramanian 在一份发表在亚马逊公司博客上的声明中表示:“Anthropic 与生成式人工智能的愿景性工作，最近推出的最先进的 Claude3系列模型，再加上亚马逊的最佳基础设施(如 AWS Tranium)和托管服务(如 Amazon Bedrock)，为客户快速、安全、负责任地利用生成式人工智能创新开辟了激动人心的机遇。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Anthropic 最近发布了功能强大的新 Claude3系列大型语言模型（LLMs），最近从竞争对手 OpenAI(Anthropic 的兄弟和姐妹创始人 Dario 和 Daniela Amodei 及其他五位联合创始人此前在那里工作)手中夺得了世界上最强大的宝座。Claude3共有三个不同版本，每个版本的价格和功能比另一个更强大。虽然最便宜和最小 / 最不强大的 Haiku 获得了用户的好评，因为它的定价低廉且在某些指标上胜过了竞争对手，即 OpenAI 的 GPT-3.5Turbo 模型，甚至超过了 OpenAI 更大更强大的 GPT-4。

在2024年3月初发布了 Claude3后，亚马逊迅速将一些 Claude3版本添加到其 AWS 上的 Bedrock 服务中。这使得 AWS 云客户可以选择使用像 Anthropic 和 Cohere 等专有模型，以及来自 Mistral 和 Meta 的 Llama2等开源模型，为客户或员工构建自己的第三方应用程序。因此，亚马逊向 Anthropic 投资更多资金是非常有意义的:Anthropic 提供的强大工具超越了竞争对手，而亚马逊可以独家为其云客户提供这些工具。亚马逊显然看到说服客户使用其 AWS 云服务和 / 或 S3，使用其 Bedrock 平台构建人工智能应用程序，以及使用 Claude3等竞争和尖端模型的巨大潜在收益机会。

这是亚马逊和微软 Azure 之间正在进行的云服务竞争的最新一战。考虑到微软是 OpenAI 的主要投资者，亚马逊希望在云服务领域拥有自己的强大人工智能初创公司是完全合理的。

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