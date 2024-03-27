NoLang：丢一个网页链接或输入任何主题即可直接生成视频

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:在数字化时代，信息的传播和获取变得越来越便捷。近日，一款名为NoLang的工具引起了广泛关注，它能够直接将用户输入的任何主题或网页链接转换成视频。这一创新功能为用户提供了一个全新的信息获取和传播方式。

NoLang支持多种输入形式，包括文字、网页链接、PDF文件以及提问等。用户只需输入相关的内容，NoLang便能迅速以视频的形式提供回答。例如，当用户输入一段文字或一个网页链接时，NoLang会首先对内容进行总结，然后根据总结的内容生成一个解答视频。这一功能使得信息的获取变得更加直观和生动。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/nolang

此外，NoLang还具有强大的互动性。用户在观看生成的视频后，还可以对视频中的内容进行追问，以便更深入地了解相关信息。这一功能使得NoLang不仅仅是一个信息获取工具，更是一个智能的学习助手。

为了让用户更方便地使用NoLang，开发者还推出了一个Chrome扩展。用户在安装该扩展后，可以在任意网页上点击按钮，直接将网页内容转换成视频。这无疑极大地丰富了用户的使用场景，使得NoLang的实用性得到了进一步提升。

然而，目前NoLang的使用也遇到了一些困难。据悉，由于访问量过大，服务器承受压力较大，导致部分用户在使用过程中遇到了问题。此外，NoLang目前仅支持日语和英语，对于其他语言的用户来说，使用起来可能会有一定的不便。

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