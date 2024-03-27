今日AI：全AI生成美女视频网络疯传；Dreamina视频生成正式内测；抖音严禁这类AI内容；GPT-6训练把微软电网搞崩

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
📰🤖📢AI新鲜事
全AI生成美女视频网络疯传，神态，手全都真实的可怕!
【AiBase提要:】
⭐️ 视频难以分辨真实与AI生成，引发热议。
⭐️ 视频制作细节有破绽，眼球不移动但手部动作出色。
⭐️ AI公司借机宣传产品，视频制作者解释使用AI技术制作。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/arcads
玩抖音的注意!抖音严厉处置不当利用AI生成虚拟人物
【AiBase提要:】
⚠️ 平台严格处罚不当使用 AI 生成虚拟人物发布违规内容
⚠️ 违规行为包括消费爱国心理、虚假情感诱导、低质吸粉等
⚠️ 平台呼吁用户监督，举报不当使用人工智能生成内容的情况
微软工程师爆料:OpenAI训练GPT-6把微软电网搞崩 刷爆10万张H100
【AiBase提要:】
⭐ 微软工程师爆料GPT-6训练启动导致电网崩溃
⭐ AI训练对能源需求巨大，OpenAI训练计划曝光
⭐ GPT-5和GPT-6训练进行中，未解决AGI标准，对电力短缺造成威胁
绝美AI婚纱照抖音爆火 网友:我终于“嫁”给了自己
【AiBase提要:】
⭐ 抖音用户晒出AI婚纱照，两张脸都是自己的，实现“自己嫁自己”效果。
⭐ 婚纱照使用剪映的“情侣婚纱AI写真”模板制作，已有1610.5万人使用。
⭐ 网友对AI婚纱照反应不一，需选择合适照片以获得更好效果。
OpenAI申请“Voice Engine”商标，瞄准语音助手市场
【AiBase提要:】
🚀 OpenAI提交“Voice Engine”商标申请，将挑战巨头在语音助手市场的主导地位。
🎙️ “Voice Engine”项目旨在创建综合虚拟语音助手，提升用户体验。
🌐 OpenAI希望通过语音技术进军市场，提高语音交互的便利性和完整性。
研究表明:ChatGPT撰写医疗记录速度快10倍还能保证质量
【AiBase提要:】
⚡️ 优化医疗行政工作，释放医生时间，改善医患沟通。
⚙️ 研究将继续扩大样本量，验证ChatGPT在真实病例中的适用性。
📊 ChatGPT-4生成的记录速度比医生快10倍，质量与人类生成记录可比。
阶跃星辰宣布推出 Step 系列通用大模型
【AiBase提要:】
⭐️ 阶跃星辰团队推出Step系列大模型
⭐️ 包括千亿参数语言大模型、多模态大模型、万亿参数MoE语言大模型
⭐️ 阶跃星辰成立于2023年4月，致力于人工智能领域创新发展。
🤖📱💼AI应用
小米上大分!新项目SDXS直接让SD图像生成速度起飞
【AiBase提要:】
⭐ SDXS可以在单个GPU上实现SD1.5每秒100张图的生成速度，是SDXL的3倍
⭐ SDXS将模型微型化，减少采样步数至1步
⭐ SDXS-512-0.9一步模型实测速度快到起飞
项目地址:https://top.aibase.com/tool/sdxs
试玩页面:https://huggingface.co/spaces/ameerazam08/SDXS-GPU-Demo
字节Dreamina视频生成正式开放内测 先到先得
【AiBase提要:】
⭐ 宣布开放内测，用户可以通过访问官网体验强大功能
⭐ Dreamina允许用户根据文本内容生成创意图，提高创作效率
⭐ 支持修整图片大小比例和模板，满足用户不同需求
FlashFace:精确保留人脸特征，连纹身都不放过 换脸更可控了
【AiBase提要:】
👤 FlashFace能准确保留人脸特征，包括纹身、疤痕等，适用于真实和虚拟角色。
👥 FlashFace处理矛盾文本提示与图像表现出色，能准确生成结果。
🎭 FlashFace可混合多角色特征，实现全新角色形象创作，同时具备可控换脸功能。
MoneyPrinterTurbo:一键自动生成短视频的开源工具 视频时长可达1分钟
【AiBase提要:】
⭐ 全自动生成视频元素:输入主题或关键词，一分钟内生成完整短视频。
⭐ 多种视频尺寸支持:竖屏、横屏格式皆可。
⭐ 经测试，视频生成的画面很随机，适合那些主要突出文案，不在乎画面内容的自媒体账号
Be Yourself:有效防止SD图像生成过程中提示词概念相互污染
【AiBase提要:】
⭐️ 项目Be Yourself解决SD图像生成中提示词相互污染问题
⭐️ 采用有界注意力技术保持图像元素独特性
⭐️ Be Yourself项目提高生成图像质量，提供更好视觉体验
————
今日Midjourney提示词：清明节插画
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
垫图+igital art， white background， colorful， cartoon style， hand drawing， hand-drawn illustration， simple picture，children's book illustrations，A cute little Chinese boy， wearing a light-colored Hanfu， is sitting on a cow. In the field， there is a river in the distance， grassland， mountains in the distance， flying birds， lush greenery， leaf，watercolour，cartoon --no loose figuration，thin line，sketch-like --ar9:16--niji6--style raw
（举报）