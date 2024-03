今日AI：全AI生成美女视频网络疯传；Dreamina视频生成正式内测；抖音严禁这类AI内容；GPT-6训练把微软电网搞崩

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

📰🤖📢AI新鲜事

全AI生成美女视频网络疯传,神态,手全都真实的可怕!

玩抖音的注意!抖音严厉处置不当利用AI生成虚拟人物

【AiBase提要:】 ⚠️ 平台严格处罚不当使用 AI 生成虚拟人物发布违规内容 ⚠️ 违规行为包括消费爱国心理、虚假情感诱导、低质吸粉等 ⚠️ 平台呼吁用户监督,举报不当使用人工智能生成内容的情况 完整内容点此查看:https://www.chinaz.com/2024/0327/1606250.shtml

微软工程师爆料:OpenAI训练GPT-6把微软电网搞崩 刷爆10万张H100

【AiBase提要:】 ⭐ 微软工程师爆料GPT-6训练启动导致电网崩溃 ⭐ AI训练对能源需求巨大,OpenAI训练计划曝光 ⭐ GPT-5和GPT-6训练进行中,未解决AGI标准,对电力短缺造成威胁

绝美AI婚纱照抖音爆火 网友:我终于“嫁”给了自己

【AiBase提要:】 ⭐ 抖音用户晒出AI婚纱照,两张脸都是自己的,实现“自己嫁自己”效果。 ⭐ 婚纱照使用剪映的“情侣婚纱AI写真”模板制作,已有1610.5万人使用。 ⭐ 网友对AI婚纱照反应不一,需选择合适照片以获得更好效果。

OpenAI申请“Voice Engine”商标,瞄准语音助手市场

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI提交“Voice Engine”商标申请,将挑战巨头在语音助手市场的主导地位。 🎙️ “Voice Engine”项目旨在创建综合虚拟语音助手,提升用户体验。 🌐 OpenAI希望通过语音技术进军市场,提高语音交互的便利性和完整性。

研究表明:ChatGPT撰写医疗记录速度快10倍还能保证质量

【AiBase提要:】 ⚡️ 优化医疗行政工作,释放医生时间,改善医患沟通。 ⚙️ 研究将继续扩大样本量,验证ChatGPT在真实病例中的适用性。 📊 ChatGPT-4生成的记录速度比医生快10倍,质量与人类生成记录可比。

阶跃星辰宣布推出 Step 系列通用大模型

🤖📱💼AI应用

小米上大分!新项目SDXS直接让SD图像生成速度起飞

字节Dreamina视频生成正式开放内测 先到先得

FlashFace:精确保留人脸特征,连纹身都不放过 换脸更可控了

MoneyPrinterTurbo:一键自动生成短视频的开源工具 视频时长可达1分钟

Be Yourself:有效防止SD图像生成过程中提示词概念相互污染

【AiBase提要:】 ⭐️ 项目Be Yourself解决SD图像生成中提示词相互污染问题 ⭐️ 采用有界注意力技术保持图像元素独特性 ⭐️ Be Yourself项目提高生成图像质量,提供更好视觉体验 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2403.16990.pdf

————

今日Midjourney提示词:清明节插画

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

垫图+igital art, white background, colorful, cartoon style, hand drawing, hand-drawn illustration, simple picture,children's book illustrations,A cute little Chinese boy, wearing a light-colored Hanfu, is sitting on a cow. In the field, there is a river in the distance, grassland, mountains in the distance, flying birds, lush greenery, leaf,watercolour,cartoon --no loose figuration,thin line,sketch-like --ar9:16--niji6--style raw

(举报)