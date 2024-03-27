微软工程师爆料：OpenAI训练GPT-6把微软电网搞崩 刷爆10万张H100

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:近日，微软工程师的爆料引发了广泛关注，透露GPT-6的训练计划不仅已启动，还导致大规模GPU集群的部署引发了电网崩溃的尴尬局面。这一事件凸显了AI训练对能源的巨大需求，与此同时，OpenAI内部消息的曝光也揭示了GPT-5和GPT-6的训练已经在进行中。

然而，尽管这些模型的能力得到了显著提升，但它们并非AGI，因为它们未能解决量子引力问题。这些消息的曝光引发了对AI发展的能源需求的关注，特别是对电力短缺的担忧，其威胁着AI技术的进一步发展。

微软工程师的爆料显示，为了训练GPT-6，大规模GPU集群的部署导致了电网崩溃的尴尬局面。这一事件使人们对AI训练的能源需求产生了更多关注。

与此同时，OpenAI内部的消息曝光显示，GPT-5和GPT-6的训练早已开始，这表明了AI技术发展的持续进步。然而，尽管模型的能力不断提升，但它们仍未能达到AGI的标准，因为它们未解决量子引力问题。这一点限制了它们在智能领域的进一步应用。

除了对AI技术的发展，人们也开始关注AI对能源的消耗。马斯克等AI行业领袖指出，AI的快速发展将对能源产生巨大需求，而电力短缺已经成为一个严重的问题。为了应对这一挑战，人们开始寻找新的能源解决方案，其中核聚变技术被认为是一个潜在的解决之道。然而，要实现这一目标，还需要大规模的技术研发和投资。

综上所述，微软工程师爆料的事件、OpenAI内部消息的曝光以及AI对能源需求的关注共同揭示了AI技术发展的新趋势。尽管技术进步带来了巨大的潜力，但也带来了诸多挑战，特别是在能源方面。解决这些挑战将需要全球范围内的合作与创新，以确保AI技术能够持续发展并造福人类社会。

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