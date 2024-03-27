全AI生成美女视频网络疯传，神态，手全都真实的可怕！Arcads：摊牌了，是我干的

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:今天，一则引起广泛争议的美女特写聊天视频在网络上疯传，引发了网友们的热议。这段视频让人难以分辨是由真人还是AI生成。对于视频的真实性，网友们争论不休。

一些人认为视频中的女生肯定是真人，甚至有人声称她是自己的妹妹，是一名演员。然而，还有一些眼尖的网友发现了视频中的细微破绽，坚信这个视频一定是由AI生成。视频中女生的眼球几乎没有移动，这一点让人感到不寻常。然而，手部动作的一致性又表现得极为出色，几乎找不到其他破绽。一些网友在观看视频时甚至感受到了恐怖谷效应，他们的大脑一半认为视频很真实，另一半却觉得其中有些不对劲。

更有趣的是，一些AI公司看准了这个视频的热度，开始借机宣传自己的产品。他们将这个视频与自己的产品简单拼接，或者利用自己的产品对视频进行加工和翻译，让人们对视频的制作工具产生更多疑问。

然而，真相终于浮出水面。原来，这段视频是由一位名叫Beck的网友使用Arcads应用程序制作的。尽管Beck这么说了，仍有网友表示怀疑，并要求她出示证据证明视频确实由AI生成。Beck坚决表示视频是由AI生成的，并发出了另一段视频解释制作过程。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/arcads

她解释说，视频之所以如此逼真，是因为她将脚本与AI模特匹配，并根据模特的举止添加了文字。除了AI技术，视频还使用了DeepFake和lipsync等技术。严谨地说，视频是先使用演员预录制，然后通过AI进行同步配音，再利用换脸等技术处理。

尽管如此，视频中人物的眉毛和眼睛看起来仍然非常逼真，一些人依然难以相信光凭AI就能达到这一水平。Beck解释称，视频之所以如此逼真，是因为她处理了人物的「预设」表情，这是制作技术的精髓所在。

随着技术的不断进步，AI生成的内容将越来越普遍。人们需要适应这一新的技术带来的挑战，重新审视视频内容的真实性。

同时，检测一个视频是否由AI生成将变得越来越困难。对于这种情况，有些AI视频可能使用了名为Arcads的工具，这是一个利用文本生成逼真视频的产品。除了Arcads，还有HeyGen等工具也可以制作出具有自己头像的视频。

总的来说，AI生成视频技术的发展带来了新的挑战和机遇。虽然今天我们仍然需要真人，但随着技术的进步，这可能会改变。我们需要适应这个「眼见不再为实」的世界，并对信息的真实性保持警惕。

（举报）