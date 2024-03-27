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抖音治理不当利用AI生成虚拟人物行为 将封禁账号

2024-03-27 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:今日，抖音发布关于不当利用AI生成虚拟人物的治理公告称，近期平台发现，站内仍有不当使用AI技术生成虚拟人物发布内容的账号，平台进行了严厉处置。

其中典型行为包括:

1、生成境外虚假人设，消费爱国心理、博取关注。用虚假外国人的形象，以想嫁给中国、想到中国生活、评价社会事件等言论博取眼球。

2、生成俊男美女虚假形象，骗取互动，交友导流。直接称用户为“你”“娘”“妈妈”“老公”等，发布情感诱导、唱情歌、为你谋福利等表达虚假情感的内容，将用户导流至私人聊天工具，甚至进行诈骗。

3、生成精英人士虚假人设，发布心灵鸡汤、财商、伪国学、厚黑学、伪成功学等不良内容，低质吸粉，甚至引流到站外以卖课、入群等方式获利。

针对违规使用AI生成虚拟人物的行为，平台会对违规视频下架，对违规账号进行取消其投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置，并利用模型、技术识别能力等手段，进行长期系统的识别发现和处置。同时，平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索，将报警打击。

人工智能技术的快速发展，丰富了互联网内容生态，但也带来技术滥用的挑战。平台重申，创作者、主播、用户、商家、广告主等平台生态参与者，在抖音应用生成式人工智能技术时，须遵循以下规范:

1、发布者应对人工智能生成内容进行显著标识，帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景。

2、发布者需对人工智能生成内容产生的相应后果负责，无论内容是如何生成的。

3、虚拟人需在平台进行注册，虚拟人技术使用者需实名认证。

4、禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容，包括但不限于肖像权、知识产权等。一经发现，平台将严格处罚。

5、禁止利用生成式人工智能技术创作、发布违背科学常识、弄虚作假、造谣传谣的内容。一经发现，平台将严格处罚。

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