MoneyPrinterTurbo：一键自动生成短视频的开源工具 视频时长可达1分钟

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:随着短视频在社交媒体和营销领域的普及，一款名为MoneyPrinterTurbo的工具应运而生，旨在帮助用户轻松制作出专业品质的短视频。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/moneyprinterturbo

这款工具的强大之处在于，用户只需输入一个主题或几个关键词，就能自动生成一分钟长的短视频。例如，告诉它你想制作一个关于“如何制作奶茶”的视频，它能自动为你准备好一切所需内容——从文案到视频片段，甚至还包括字幕和背景音乐，最后自动组合成一个完整的视频。

主要功能:

全自动生成视频元素:基于输入的视频主题或关键词，自动生成视频文案、素材、字幕和背景音乐。

支持多种视频尺寸:包括竖屏（9:16，1080x1920）和横屏(16:9，1920x1080)格式。

批量视频生成:一次性生成多个视频，用户可以从中选择最满意的一个。

视频片段时长设置:允许用户调节素材切换频率，控制视频节奏。

多语言支持:支持生成中文和英文视频文案。

多种语音合成:提供不同的语音合成选项，增加视频的多样性和吸引力。

字幕生成与自定义:用户可以自定义字体、位置、颜色和大小，还支持字幕描边设置。

背景音乐选择:可以随机选择或指定音乐文件，并设置背景音乐音量。

高清无版权素材来源:确保视频素材质量的同时，避免版权问题。

支持多种模型接入:包括OpenAI、moonshot、Azure、gpt4free、one-api等。

MoneyPrinterTurbo是一款功能强大、易于使用的短视频制作工具，能够帮助用户节省时间、提高效率，快速制作出高品质的短视频。而且它是开源的，这意味着开发者可以不断改进和扩展其功能，为用户带来更好的体验。

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