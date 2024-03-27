字节Dreamina视频生成正式开放内测 先到先得

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:近日，字节跳动旗下的AI创作平台Dreamina宣布开放内测，用户可以通过访问官网体验其强大的功能。在内测期间，每天的名额有限，先到先得。

内测地址:https://top.aibase.com/tool/jianyingdreamina

目前，Dreamina的官网页面已经正式发布了视频生成的入口。用户只需点击“视频生成”beta，即可提交申请加入内测队列。这一功能的上线将为创作者提供更多的创作选择，进一步丰富他们的创作手段。

为了确保产品在正式上线时能够满足广大创作者的需求，Dreamina宣布即将上线视频生成能力，并邀请对AI能力感兴趣、有一定创作基础的创作者优先参与到产品上线的内测。这意味着，那些对AI技术有着浓厚兴趣并具备一定创作经验的创作者将有机会率先体验到Dreamina的最新功能，为其提供宝贵的意见和建议。

作为一个认知智能模型创作平台，Dreamina允许用户根据提供的文本内容生成由AI生成的创意图。这一功能无疑为创作者提供了极大的便利，使得他们能够更加高效地完成创作任务。此外，Dreamina还支持修整图片的大小比例和模板类型，以满足用户在不同场景下的需求。

（举报）