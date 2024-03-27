英特尔宣布扩大AI PC开发计划，旨在吸引更多软硬件开发者

划重点: 🔍 英特尔旨在通过AI PC Developer Program子计划，为软硬件人工智能开发者提供新的工具包和开发套件。 🚀 该计划旨在简化新人工智能技术和框架的采用，为开发者提供各种工具和资源，以最大程度地利用英特尔最新处理器中的NPU。 🌐 除了吸引更多软件开发者利用其人工智能资源外，英特尔还希望吸引独立硬件供应商，推动整个人工智能PC生态系统的发展。

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:英特尔宣布，他们将通过推出一个新的AI PC Developer Program子计划，进一步推进其人工智能PC加速计划，为软硬件人工智能开发者提供各种新的工具包和开发套件。最初于10月23日推出的AI PC加速计划旨在连接硬件供应商和软件开发者，利用英特尔丰富的资源和经验，开发一个更广泛的生态系统，以适应世界向以人工智能开发驱动的转变。

英特尔的目标是通过在2025年前实现在1亿台英特尔驱动的人工智能PC中部署人工智能，最大程度发挥人工智能应用和软件的潜力，并拓宽整个以人工智能为重点的PC生态系统。AI PC Developer Program旨在以更大规模简化新人工智能技术和框架的采用。它提供了各种工具、工作流程、人工智能部署框架和开发套件的访问，允许开发者充分利用英特尔Meteor Lake Core Ultra系列处理器中的最新NPU。

此外，该计划还提供了集中资源，如工具包、文档和培训，以帮助开发者充分利用其软硬件与Meteor Lake（及以后版本）相关技术相配合，提高人工智能和机器学习应用的性能。这些工具包已经被开发者广泛使用，包括英特尔的开源OpenVino。

这一集中资源平台的设计旨在简化人工智能开发过程，使其对开发者更加高效和有效，以将人工智能能力整合到其应用程序中。它被设计为英特尔战略中的关键一环，不仅推动人工智能技术的进步，还使其更加用户友好和适应各种实际应用场景。

值得注意的是，这既是软件，也是硬件的一种发展策略。英特尔不仅希望吸引更多软件开发者利用其人工智能资源，还希望吸引独立硬件供应商（IHVs）。OEM厂商和系统装配商在微软的Windows认证要求下已经得到了很好的覆盖，但英特尔还希望吸引各个部件供应商参与进来。人工智能如何用于提高音频性能?显示性能?存储性能?这是英特尔希望找出答案的问题。

“通过与生态系统合作，我们在AI PC加速计划上取得了巨大进步。今天，随着AI PC Developer Program的加入，我们正在扩大我们的影响力，不仅要涉及大型独立软件供应商，还要与中小型公司和有抱负的开发者合作。”英特尔客户软件生态系统启用副总裁兼总经理Carla Rodriguez表示。“我们的目标是通过提供包括新的AI准备开发套件在内的一系列工具，推动摩擦力的体验。”

英特尔AI PC加速计划提供全天候的资源和早期参考硬件，以便独立软件供应商和软件开发者在推出零售组件之前创建和优化工作负载。开发者可以在官方网页上加入AI PC加速计划，或者发送电子邮件至AIPCIHV@intel.com以获取更多信息。

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