OpenAI申请“Voice Engine”商标，瞄准语音助手市场

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:在一项大胆的举措中，ChatGPT的开发者OpenAI已经为一项名为“Voice Engine”的工具提交了商标申请，这表明了潜在的数字语音助手市场格局可能会发生变化。这一战略举措可能会使OpenAI成为苹果、亚马逊和谷歌等已经主导市场的科技巨头的强劲竞争对手。

OpenAI进军语音技术领域，推出“Voice Engine”意味着它正在专注于将其在人工智能领域的实力延伸到数字语音助手领域。这项商标申请提交给美国专利和商标局，概述了一套包括软件在内的语音相关技术，突显了OpenAI雄心勃勃的创新计划，超越了其当前的能力。

该技术套件包括用于创建数字语音助手、处理语音命令、从文本提示生成音频以及支持多语言语音识别和翻译的软件。这些技术进步建立在OpenAI现有的技术基础之上，包括文本到语音API和Whisper语音识别模型，标志着向消费者提供完全集成的虚拟语音助手迈出了重要一步。

ChatGPT中“朗读”功能的推出，可以在37种语言中表达响应，突显了OpenAI改善用户通过语音进行交互的决心。这一功能不同于Whisper专注于理解和回应语音的功能，它结合了书面和口头交流，为用户提供了更全面、更方便的体验。这一发展特别适合那些需要同时处理多项任务或更喜欢听觉学习的用户。

OpenAI的首席执行官Sam Altman暗示今年将推出“很多不同的东西”，有关Sora（AI视频工具）以及可能的新AI语音系统的猜测不绝于耳。尽管有关“Voice Engine”或其产品化的具体细节尚不清楚，但OpenAI的商标申请已经充分展现了其意图。除了消费者应用之外，“Voice Engine”还可能意味着企业的一场竞赛，使公司能够通过先进的语音系统提高呼叫中心的效率。

OpenAI进军数字语音助手市场并非一帆风顺。该公司遇到了诸如“GPT”商标被拒绝等监管障碍，但它继续努力为未来版本如GPT-5、GPT-6和GPT-7获取商标。随着GPT-5的发布预计在今年夏天，OpenAI仍然处于人工智能创新的前沿。

通过为“Voice Engine”提交商标申请，OpenAI不仅扩展了其技术生态系统，还构想了一个未来，其中人工智能助手将更加不可或缺地融入日常生活。通过将语音作为主要交互方式，OpenAI旨在促进无缝沟通，弥合人类意图和机器理解之间的差距。

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