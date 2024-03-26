知乎发布2023第四季度财报：营收11.4亿元 同比增长2.2%

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:今日，知乎发布了其2023年第四季度及全年财报业绩，展现出了稳健的发展态势。

在第四季度，知乎实现总收入11.38亿元，同比增长2.2%，显示出公司业务的持续增长势头。其中，付费阅读业务表现尤为亮眼，收入达到4.56亿元，同比增长13.3%，这主要得益于知乎持续优化内容策略，提升了用户对付费内容的接受度和满意度。同时，职业教育业务也实现了爆发式增长，收入达到1.69亿元，同比增长高达100.1%，体现了知乎在拓展新业务领域方面的强大能力。营销服务业务也保持稳定增长，收入为4.65亿元。

从全年来看，知乎总营收达到41.989亿元，同比增长16.5%，展现出良好的发展势头。尽管公司仍然面临一定的亏损，但净亏损同比收窄了46.8%，显示出公司正在逐步改善盈利能力。按美国通用会计准则调整后，净亏损也同比收窄了44.9%，进一步证明了公司的盈利潜力。

知乎创始人、董事长兼CEO周源对财报业绩表示满意，并指出，在充满挑战的宏观经济和竞争环境下，知乎通过多引擎商业化战略实现了显著的收入增长和效率提升。同时，公司还优化了内容策略，巩固了知乎作为可信赖社区的地位。周源强调，知乎将始终坚持以用户体验为核心，提升战略执行、成本控制和整体效率，为实现可持续增长及为用户和利益相关方持续创造价值奠定坚实基础。

此外，财报还显示，截至2023年底，知乎累计内容创作者已达到7130万，同比增长13.0%，累计内容数达7.75亿条，同比增长19.3%。这表明知乎社区生态持续繁荣，吸引了越来越多的创作者和内容生产者。同时，知乎平均月度活跃用户（MAU）也实现了同比增长4.0%，显示出知乎用户规模的稳步扩大。在第四季度，知乎月平均订阅会员更是达到了1420万，同比增长9.2%，显示出知乎付费会员业务的强劲增长势头。

展望未来，知乎将继续深耕内容领域，优化商业模式，提升用户体验，努力实现可持续增长和盈利目标。同时，公司也将积极拓展新的业务领域，寻求更多的增长点，为用户和利益相关方创造更多价值。

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